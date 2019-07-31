/ / / На совете по культуре при губернаторе обсудили концепцию проекта «Русская победа спасла Париж»

В среду, 31 июля, на совете по культуре при губернаторе Калининградской области обсудили тему реконструкции центральной площади города Гусева согласно проекту «Русская победа спасла Париж», сообщает информационное агентство «Русский Запад».
Концепцию реконструкции центральной площади представил глава администрации муниципального образования Александр Китаев. Масштабный проект благоустройства исторического центра прошел активное общественное обсуждение и одержал победу на Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.
После споров историков и музейщиков, глава региона подытожил дискуссию своим предложением.
«Давайте уйдём от портретов и фамилий и точно никого не обидим», — сказал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области. Вместо изображений персоналий, орденов, цитат и стихов в 22 нишах, глава региона предложил обратиться к идее руководителя службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова: отобразить эпизоды боёв русских с германцами. Отдельно губернатор высказался о цитате Уинстона Черчилля, в которой тот высоко оценил значение итогов Гумбинненского боя и вклад русских солдат в борьбу против германских войск на первом этапе Великой войны.
«Что касается высказывания Черчилля, если мы сделаем что-то в граните, не хотелось бы иметь дело с политикой, — сообщил глава региона. — Никто нам не мешает делать временные выставке в цоколе храма, или на набережной, с именами героев и описаниями событий».
Губернатор сделал замечания по изображениям герба Гусева у фонтана и ангела, которые планируется сделать кульминацией мемориала «Русская победа спасла Париж».
«Вы очень рискуете, ставя туда герб — пусть будет просто фонтан, — предложил Антон Алиханов. — Понимаю, что вы примените антивандальные материалы, но я отлично помню антивандальные стёкла (теперь затёртые до безобразия), сквозь которые мы сейчас смотрим на подъёмный механизм Деревянного моста в Калининграде. Пуленепробиваемые стёкла разбивали несколько раз. Все наши попытки поймать обезьян, которые прыгают по городу и рушат всё на своём пути…
То что ангел в проекте на 16-метровой высоте, это правильно. Только летающая обезъяна сможет туда добраться. К счастью, летающие обезьяны есть только в книжке Волкова, а в Гусеве, надеюсь, их нет».
Так же на совете поддержали идею переноса памятника Владимиру Ленину с городской площади.
«Памятник Ленину лучше перенести», — сказал Геннадий Кретинин, доктор исторических наук, профессор БФУ им. И. Канта.
За перенос памятника Ленину на другой берег Писсы в Гусеве высказались ещё в феврале 2019 года на заседании общественного совета муниципалитета. Большинство членов совещательного органа проголосовало за «переселение» монумента Ильичу к зданию администрации Гусевского городского округа, в сквер. Тогда сити-менеджер Гусева Александр Китаев пообещал горожанам, что Ленина на старом месте не тронут, прежде чем не сделают ему постамент на новой точке.
Реконструкция пространства в центре Гусева, по предварительной оценке администрации городского округа, стоит 135 миллионов рублей. Ключевая цель работ — мемориал «Русская победа спасла Париж», посвящённый памяти участников боёв под Гуммбиненном, произошедших в 1914 году. Срок реализации проекта — ноябрь 2019 года.
На совете по культуре при губернаторе обсудили концепцию проекта «Русская победа спасла Париж»
31 июля 2019, 18:58
Русская Победа спасла Париж Антон Алиханов
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