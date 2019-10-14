В Гусеве сотрудники ГИБДД провели проверку в сфере пассажирских перевозок 14 октября 2019, 16:08

В Гусеве сотрудники ГИБДД провели проверку в сфере пассажирских перевозок, в ходе которой были обследованы 9 автобусов, осуществляющих пригородные и междугородние перевозки. Инспекторы проверяли водителей и их транспортные средства на предмет соблюдения требований к техническому состоянию и условий эксплуатации автобусов, наличие исправно работающего тахографа и других.



Кроме того, полицейские проверяли наличие у водителей всех необходимых документов на осуществление перевозки людей (путевые листы, наличие отметки о прохождении предрейсового медосмотра, наличие необходимых разрешений и лицензий на перевозку пассажиров и прочие документы). Отдельное внимание сотрудники ГИБДД и общественник обращали на соблюдение режима труда и отдыха водителями маршрутных автобусов.



По итогам проверки сотрудниками ГИБДД были составлены 2 административных материала по ст. 12.6 КоАП РФ (перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности).