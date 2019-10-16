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Информационный сайт города Гусева

Как был построен гусевский завод СТА

16 октября 2019, 17:22
Здесь на сайте уже много раз писалось о заводе СТА, но информации о том, как он был построен, ещё не было.

Постановление о строительстве завода в городе Гусеве по производству прожекторов и люминисцентных ламп было принято советом министров СССР в 1954 году в рамках развития регионов, вошедших в состав страны после войны. Более подробную информацию о том, как должен был построен завод, подготовило министерство электротехнической промышленности СССР.

На строительство было выделено 6 миллионов 500 тысяч рублей. 2 миллиона 300 тысяч из этой суммы пошло на жильё и сопутствующую инфраструктуру для работников предприятия.

Было принято решение строить на том месте, где раньше был завод сельхоз-техники Дингера, от которого на тот момент осталось одно полуразрушенное здание, где после располагался малярный участок цеха № 4.

Строительные работы продолжались с 1954 по 1955 годы. Их возглавлял опытный руководитель Ф. Г. Савченко, а главным инженером был Т. П. Фомин. В числе первых строителей завода были: П. А. Ваньков, С. М. Сурин, И. Ф. Бахтин, А. И. Курелев, Б. П. Проскуряков, Н. П. Богаченков, А. И. Льнов. Вероятно были и другие строители, информация о которой не сохранилась.

Стоит отметить, что все работы проходили в тяжёлых условиях и во многом за счет ручного труда. Страна восстанавливалась от войны и техники катастрофически не хватало.

Практически сразу после завершения строительства в 1956 году завод начал выдавать продукцию.

Владимир Летягин
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