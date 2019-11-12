Завод СТА в шестидесятые годы прошлого века

Главным инженером СТА на тот момент был Н. П. Крылов, заместителем директора — И. У. Аникеев, начальником производства — Г. П. Фомин, начальником отдела технического контроля — Г. М. Муквич, главным энергетиком — А. Ф. Агарков, начальником конструкторского бюро — Р. А. Иванова, начальником бюро новых разработок П. Ковтун.
Работники завода СТА на 1 Мая 1983 года.
В этот период времени предприятие активно расширялось, строя новые корпуса. Были построены жилые здания для работников на улицах Железнодорожной, Победы и в других районах города. Был реконструирован стадион, который передали заводу, и появились новые детские сады на 135 и 157 мест.
Духовой оркестр завода СТА.
Постепенно на заводе увеличилось производство продукции в 12 раз. Были разработаны и внедрены в производство прожектора ПСМ-40 , ПСМ-50 и ПКН-2500, а также много другой новой техники.
Завод СТА. Работники цеха № 11.
На предприятии трудилась много героев труда. Всех их перечислить просто невозможно. В шестидесятые годы прошлого века на трудовом фронте отметились успехами: механик цеха № 4 В. Бурдуков, начальник участка А. П. Павлов, мастер Р. Пушкарева, А. Дорофеева, В. Бирюкова, Т. Духницкая, И. Шапоров, А. Юрсон, Т. Малюткина, С. Чупрынина, А. Кожухова, Г. Мешков, Ю. Фомин, В. Семин, А. Цыганков, А. Поздняков, С. Калинников, А. Калинкин, Е. Власов, А. Полозник, Т. Егорова, А. Селюгин, В. Казелин, В .Клопцов, А. Кузнецов, И. Козлов, Н. Бычков, В. Маркуш, Р. Боровик, С. Вансович, С. Янушкевичус,.К. Постыке, И. Томашаускас, А. Земсков, А. Клищенков, С. Лазарев, И. Матвеенков, Е. Зинкевич, Е. Воронина, Е. Михайлов, Н. Янина, Н. Абрамович, А. Дмитриев, З. Казначеева, Н. Иванов, В. Федина, И. Бахтин.
Владимир Летягин