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В сквере Профтеха появится скульптура студента

15 октября 2019, 19:37
В сквере Профтеха появится скульптура студента
Совсем скоро в сквере Профтеха, который был открыт во время регионального фестиваля «Мир профтеха — территория успеха», появится скульптура студента. Об этом рассказывает «За доблестный труд».

Со слов директора образовательного учреждения, скульптура будет выполнена студентами Гусевского политеха и КАТиПа, а также одним из партнеров-работодателей.

Напомним, новое общественное пространство было открыто 27 сентября в рамках VII регионального фестиваля молодежных студенческих активов профессиональных образовательных организаций «Мир профтеха — территория успеха».
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# 1Ржака
Каждые три плитки с барабанами открывают  laughing  страна дураковМля
Вчера, 22:01   ЦитироватьОтветить
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