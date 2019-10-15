Совсем скоро в сквере Профтеха, который был открыт во время регионального фестиваля «Мир профтеха — территория успеха», появится скульптура студента. Об этом рассказывает «За доблестный труд».
Со слов директора образовательного учреждения, скульптура будет выполнена студентами Гусевского политеха и КАТиПа, а также одним из партнеров-работодателей.
Напомним, новое общественное пространство было открыто 27 сентября в рамках VII регионального фестиваля молодежных студенческих активов профессиональных образовательных организаций «Мир профтеха — территория успеха».
В сквере Профтеха появится скульптура студента
15 октября 2019, 19:37