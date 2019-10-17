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Советник губернатора Калининградской области провела в Гусеве семинар-совещание

17 октября 2019, 11:47
Вчера Гусев посетила Советник губернатора Калининградской области Тамара Кузяева и консультант Министерства социальной политики Калининградской области Ирина Левицкая. Советник провела семинар-совещание по вопросам правоприменительной практики «Социального кодекса Калининградской области», рассказала о мерах социальной поддержки населения со стороны региональных властей.

На мероприятии присутствовали представители администрации, Окружного Совета депутатов, руководители муниципальных учреждений, Совета ветеранов, жители города и округа.
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