Советник губернатора Калининградской области провела в Гусеве семинар-совещание

Вчера Гусев посетила Советник губернатора Калининградской области Тамара Кузяева и консультант Министерства социальной политики Калининградской области Ирина Левицкая. Советник провела семинар-совещание по вопросам правоприменительной практики «Социального кодекса Калининградской области», рассказала о мерах социальной поддержки населения со стороны региональных властей. На мероприятии присутствовали представители администрации, Окружного Совета депутатов, руководители муниципальных учреждений, Совета ветеранов, жители города и округа.

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