Волонтеры «Технополиса GS» закрыли сезон выездом на воинское захоронение времён Первой Мировой войны

Волонтёры «Технополиса GS» закрыли сезон 2019 года. 19 октября был совершён заключительный выезд на воинское захоронения времён Первой Мировой войны Альт-Майгунишкен. Оно находится неподалёку от дороги между посёлками Ольховатка и Дубрава. Здесь покоятся три воина Российской императорской армии и восемь воинов Германской имперской армии. Все они погибли во время Первой мировой войны, в ноябре 1914 года.Работы по восстановлению воинского захоронения волонтёры начали в 2017 году. При расчистке площадки было обнаружено, что десять из одиннадцати надгробий находятся в целом состоянии. Сохранились и именные кресты. Тогда возникла идея сохранить их центральные фрагменты с текстом и установить на прежних местах.Захоронение представляет собой территорию размером шесть на десять метров. За три года добровольцами была расчищена площадка, убраны все заросли, выкорчеваны больше десятка пней. На благоустройство захоронения ушло более двадцати тонн песка, более шести тонн щебёнки и две тонны железобетона.Добровольцы благодарят всех, кто принимал участие в восстановлении воинского захоронения. Весной будущего года волонтёры «Технополиса GS» продолжат следить за состоянием мемориала.