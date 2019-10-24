На территории «Аллеи Славы» чествовали срочников, уходящих в запас

23 октября на территории мемориального комплекса «Аллея славы» прошла церемония чествования военнослужащих в/ч 41611, окончивших срочную службу.
С приветственным словом к участникам события обратились: глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами отец Сергий, член Совета ветеранов, майор в отставке Владимир Петров.
Замглавы Павел Нефедов вручил благодарственные письма от главы городской администрации ефрейторам, которые проявили себя в ходе прохождения военной службы образцовой дисциплиной и показали успехи в боевой подготовке.
От имени матерей военнослужащих к ребятам обратилась Екатерина Шпинькова, мама одного из рядовых, которые отныне взяли на себя почетную и важную обязанность — защищать Родину, ее жителей, своих родных и близких.
Торжественный митинг закрыл напутственной речью начальник штаба 11 отдельного танкового полка майор Андрей Кончаков.