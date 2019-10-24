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Информационный сайт города Гусева

На территории «Аллеи Славы» чествовали срочников, уходящих в запас

24 октября 2019, 11:19
На территории «Аллеи Славы» чествовали срочников, уходящих в запас
23 октября на территории мемориального комплекса «Аллея славы» прошла церемония чествования военнослужащих в/ч 41611, окончивших срочную службу.

С приветственным словом к участникам события обратились: глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами отец Сергий, член Совета ветеранов, майор в отставке Владимир Петров.

Замглавы Павел Нефедов вручил благодарственные письма от главы городской администрации ефрейторам, которые проявили себя в ходе прохождения военной службы образцовой дисциплиной и показали успехи в боевой подготовке.

От имени матерей военнослужащих к ребятам обратилась Екатерина Шпинькова, мама одного из рядовых, которые отныне взяли на себя почетную и важную обязанность — защищать Родину, ее жителей, своих родных и близких.

Торжественный митинг закрыл напутственной речью начальник штаба 11 отдельного танкового полка майор Андрей Кончаков.
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