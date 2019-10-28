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Информационный сайт города Гусева

Гусевские аграрии в числе лучших

28 октября 2019, 15:12
На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое прошло 17 октября, губернатор отметил достижения регионального агропрома.

«Ваши успехи — это предмет нашей гордости. Мы взяли несколько золотых медалей на агровыставке „Золотая осень“», — сказал Антон Алиханов.

Глава региона поздравил работников АПК с профессиональным праздником и вручил лучшим представителям профессии награды федерального и регионального уровня, в тои числе почетные грамоты и благодарности Минсельхоза РФ, орден «За заслуги перед Калининградской областью», благодарственные письма губернатора Калининградской области.

Вместе с главой региона лучших аграриев Калининградской области чествовала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. По итогам текущего года за максимальные объемы производства сельхозпродукции Гусевский городской округ занял третье место. И, действительно, это заслуженно, ведь на сегодняшний день агропредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами округа завершена уборка почти 80% посевных площадей. При этом валовой сбор зерна составил 64,2 тысячи тонн. Аграриям предстоит еще убрать почти 4 тысячи гектаров кукурузы на зерно, видовая урожайность составляет более 100 центнеров с гектара. Ожидаемый валовой сбор зерновых в этом году, по словам начальника отдела сельского хозяйства администрации Людмилы Бородачевой, составляет около 100 тысяч тонн. Что касается уборки озимого рапса, то в сравнении с прошлым годом в 2019 году гусевские сельхозпроизводители увеличили посевную площадь на более чем 4 тысячи гектаров. Валовой сбор составил 11 698 тонн. В то время как в прошлом году был всего 2 927. Урожайность прошлого года была 25,5 центнера с гектара, в текущем же году она составила 31,8.

Завершают гусевцы озимый сев как зерновых культур, так и рапса. Как отметила начальник отдела сельского хозяйства, агропромышленный комплекс Гусевского городского округа производит более 55% от общего объема продукции. Почти 16% зерна и 10% рапса от общего объема по региону производится в нашем округе. За столь высокие достижения Почетную грамоту министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова вручила главе администрации Александру Китаеву. Начальник отдела сельского хозяйства администрации округа Людмила Бородачева была отмечена благодарственным письмом министерства.
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