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Информационный сайт города Гусева

По просьбе консульства Белоруссии Андрей Гнездилов вручил нашему земляку медаль

1 ноября 2019, 12:08
По просьбе консульства Республики Белоруссии в Калининградской области глава муниципального образования «Гусевский городской округ» — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов 24 октября вручил нашему земляку — ветерану Великой Отечественной войны, участнику штурма Гумбиннена Григорию Титовичу Должикову медаль «75 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков».

Кроме того по поручению генерал-майора В. В. Гребенникова — бывшего командира 168-го гвардейского мотострелкового Гумбинненского Краснознаменного полка, председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Василий Коляго вручил Григорию Титовичу юбилейный знак и удостоверение «80 лет 168 Гумбинненскому полку».

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