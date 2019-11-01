По просьбе консульства Республики Белоруссии в Калининградской области глава муниципального образования «Гусевский городской округ» — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов 24 октября вручил нашему земляку — ветерану Великой Отечественной войны, участнику штурма Гумбиннена Григорию Титовичу Должикову медаль «75 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков».
Кроме того по поручению генерал-майора В. В. Гребенникова — бывшего командира 168-го гвардейского мотострелкового Гумбинненского Краснознаменного полка, председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Василий Коляго вручил Григорию Титовичу юбилейный знак и удостоверение «80 лет 168 Гумбинненскому полку».
По просьбе консульства Белоруссии Андрей Гнездилов вручил нашему земляку медаль
1 ноября 2019, 12:08