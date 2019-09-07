7 сентября в сквере «Аллеи Славы» состоялось знаковое событие — передача знамени 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка в Гусевский музей для хранения и передачи исторической памяти, рассказали в группе городского музея.
Также было вручено Замковской средней общеобразовательной школе Нестеровского района знамя 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской Орденов Ленина и Октябрьской Революции Трижды Краснознаменная Ордена Суворова Дивизии имени Верховного Совета РСФСР.
Очень символично, что передачу осуществили: генерал-майор Виктор Владимирович Гребенников и генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Владимир Лаврентьевич Неверов. Они держали знамена в своих руках, с особым трепетом храня эти святыни, ведь боевое знамя символ воинской чести доблести и славы.
«Очень знаменательно, что именно сегодня, в день когда наш город был переименован в честь Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева — происходят важные события. Гусевский музей всегда сохранял и будет сохранять традиции, память о воинах и наших предках. Очень важно, что знамя переданное в музей, будет не просто экспонатом. Оно будет задействовано в торжественных церемониях и поддерживать память о боевой славе, передавая ее поколениям. И это является главным смыслом сегодняшних событий!» — обратилась к собравшимся директор Гусевского музея Ситникова Наталья Михайловна.
Знамя 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка займет почетное место в зале постоянной экспозиции «Победа».
В городской музей передали знамя 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка
7 сентября 2019, 18:11