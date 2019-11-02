При проверке гусевской газеты Роскомнадзор выявил нарушение законодательства в сфере СМИ 2 ноября 2019, 10:33

Управлением Роскомнадзора по Калининградской области в октябре 2019 года были проведены плановые мероприятия систематического наблюдения 10-ти печатных СМИ Калининградской области, в том числе и гусевской газеты «За доблестный труд», сообщается на сайте ведомства.



Во всех изданиях были выявлены нарушения действующего законодательства в сфере СМИ.



В ходе наблюдения газеты «За доблестный труд» выявлено нарушение ст. 20 Закона о СМИ (устав редакции не соответствуют требованиям данной статьи). Административная ответственность за это нарушение не предусмотрена. Учредителю направлено уведомление о необходимости приведения устава в соответствие с действующим законодательством.