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При проверке гусевской газеты Роскомнадзор выявил нарушение законодательства в сфере СМИ

2 ноября 2019, 10:33
При проверке гусевской газеты Роскомнадзор выявил нарушение законодательства в сфере СМИ
Управлением Роскомнадзора по Калининградской области в октябре 2019 года были проведены плановые мероприятия систематического наблюдения 10-ти печатных СМИ Калининградской области, в том числе и гусевской газеты «За доблестный труд», сообщается на сайте ведомства.

Во всех изданиях были выявлены нарушения действующего законодательства в сфере СМИ.

В ходе наблюдения газеты «За доблестный труд» выявлено нарушение ст. 20 Закона о СМИ (устав редакции не соответствуют требованиям данной статьи). Административная ответственность за это нарушение не предусмотрена. Учредителю направлено уведомление о необходимости приведения устава в соответствие с действующим законодательством.
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