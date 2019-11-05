Город Гусев занял восьмую позицию в списке малых городов Калининградской области с комфортной для жизни средой. Впереди находятся города Пионерский, Правдинск, Нестеров, Зеленоградск, Светлый, Гвардейск, и Советск. Рейтинг составлен совместно Минстроем, госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка».
В списке среди малых городов по всей России с населением 25-50 тысяч человек наш город находится на 48 месте, набрав 186 баллов.
1114 городов России оценивали по 36 критериям, в том числе разнообразию жилой застройки, озеленению, общественно-деловой инфраструктуре, улично-дорожной сети и общегородскому пространству. По результатам исследования был разработан индекс качества городской среды. Максимально населённый пункт мог набрать 360 баллов.
Гусев занял восьмую позицию в регионе среди малых городов с комфортной для жизни средой
5 ноября 2019, 11:36