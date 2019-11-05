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Информационный сайт города Гусева

Гусев занял восьмую позицию в регионе среди малых городов с комфортной для жизни средой

5 ноября 2019, 11:36
Гусев занял восьмую позицию в регионе среди малых городов с комфортной для жизни средой
Город Гусев занял восьмую позицию в списке малых городов Калининградской области с комфортной для жизни средой. Впереди находятся города Пионерский, Правдинск, Нестеров, Зеленоградск, Светлый, Гвардейск, и Советск. Рейтинг составлен совместно Минстроем, госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка».

В списке среди малых городов по всей России с населением 25-50 тысяч человек наш город находится на 48 месте, набрав 186 баллов.

1114 городов России оценивали по 36 критериям, в том числе разнообразию жилой застройки, озеленению, общественно-деловой инфраструктуре, улично-дорожной сети и общегородскому пространству. По результатам исследования был разработан индекс качества городской среды. Максимально населённый пункт мог набрать 360 баллов.
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