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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура выявила нарушения прав воспитанников центра «Росток»

5 ноября 2019, 18:05
Прокуратура выявила нарушения прав воспитанников центра «Росток»
Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, в ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Росток“» установлено, что в нарушение требований закона девяти выпускникам учреждения единовременное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в течение установленного 10-ти дневного срока не выплачено. В связи с чем, прокурором города Гусева руководителю Центра внесено представление об устранении нарушений закона, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в органах прокуратуры.
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