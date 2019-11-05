Прокуратура выявила нарушения прав воспитанников центра «Росток» 5 ноября 2019, 18:05

Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Так, в ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Росток“» установлено, что в нарушение требований закона девяти выпускникам учреждения единовременное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в течение установленного 10-ти дневного срока не выплачено. В связи с чем, прокурором города Гусева руководителю Центра внесено представление об устранении нарушений закона, акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.



Устранение выявленных нарушений находится на контроле в органах прокуратуры.