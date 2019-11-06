Юным жителям Гусевского городского округа, которым исполнилось 14 лет, в администрации вручили паспорта граждан Российской Федерации.
Уже традиционно, церемония вручения паспортов приурочена национальному празднику — Дню народного единства 🇷🇺
В торжественной обстановке глава администрации Александр Китаев и начальник Отделения УФМС России по Калининградской области в Гусевском районе Ольга Годованюк вручили восьми школьникам важный документ и вместе с присутствующими родителями, сотрудниками администрации поздравили с этим значительным событием.
«Раньше все решения принимались совместно с родителями. С получением паспорта у вас появляется больше самостоятельности, и вместе с тем — больше ответственности», — отметил Александр Китаев и пожелал детям благополучия, жизненного успеха и достижений.
В Городской администрации прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ
6 ноября 2019, 10:04