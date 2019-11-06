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Информационный сайт города Гусева

В Городской администрации прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ

6 ноября 2019, 10:04
Юным жителям Гусевского городского округа, которым исполнилось 14 лет, в администрации вручили паспорта граждан Российской Федерации.

Уже традиционно, церемония вручения паспортов приурочена национальному празднику — Дню народного единства 🇷🇺

В торжественной обстановке глава администрации Александр Китаев и начальник Отделения УФМС России по Калининградской области в Гусевском районе Ольга Годованюк вручили восьми школьникам важный документ и вместе с присутствующими родителями, сотрудниками администрации поздравили с этим значительным событием.

«Раньше все решения принимались совместно с родителями. С получением паспорта у вас появляется больше самостоятельности, и вместе с тем — больше ответственности», — отметил Александр Китаев и пожелал детям благополучия, жизненного успеха и достижений.
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Новость отредактирована Сегодня, 10:31
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а
# 1алиска
РЫЖАЯ ПСИХОЛОГИНЯ ВАША СМЕШНАЯ ))))) 
Сегодня, 12:02   ЦитироватьОтветить
20
А
# 2Алиса
алиска,
З-зависть? :)
Сегодня, 12:30   ЦитироватьОтветить
02
Г
# 3Гость Гость
Было б чему завидовать-то в нашем маааааленьком городке smile 
Сегодня, 13:37   ЦитироватьОтветить
00
п
# 4педагогиня
Гость Гость, и правда ваша. умом бы удивлять, а не другими местами

Сегодня, 14:52   ЦитироватьОтветить
00
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