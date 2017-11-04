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На торжественной церемонии, приуроченной к Дню единства, юные гусевцы получили паспорта

4 ноябрь 2017, 13:48
Праздничное утро 4 ноября в Гусеве началось с торжественной церемонии вручения паспортов 9 юным гражданам России, жителям Гусевского городского округа, приуроченную к Дню единства. Об этом пишет «За доблестный труд».

Глава администрации Евгений Михайлов, начальник отделения по вопросам миграции МО МВД РФ «Гусевский» Ольга Годованюк, председатель комиссии по законности, правопорядку и связям с общественностью окружного Совета депутатов Евгений Ячменев им председатель КОО «Российский союз молодежи» Виктория Сорокина поздравили юных жителей округа и их родителей со столь знаменательным событием.

«Вы полноправные граждане своей страны, вы жители нашего города, - говорит Евгений Михайлов, - Впереди у вас много дорог и вы должны пройти их так, чтобы мы могли гордиться вами. А в ваших руках все, чтобы вы могли сделать наш город, наш регион, нашу страну сильной и процветающей».
Теги: Евгений Михайлов
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