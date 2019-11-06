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Информационный сайт города Гусева

Специалист гусевской детской библиотеки вошла в лонг-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года»

6 ноября 2019, 10:54
В конце октября в Российской государственной библиотеке, в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, состоялось итоговое заседание Жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года», учредителем которого выступило Министерство культуры Российской Федерации, организаторами Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации.

Члены Жюри заранее ознакомились с конкурсными материалами номинантов и рекомендациями экспертов из федеральных библиотек России, Санкт-Петербургского государственного института культуры и Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных технологий. После обсуждения кандидатур в ходе заседания были определены победители в номинациях «Библиотекарь 2019 года», «Лучший молодой библиотекарь 2019 года», «Библиотека будущего взгляд молодых» (номинация для студентов вузов), «Мой выбор библиотекарь» (номинация для студентов средних специальных учебных заведений).

Имена победителей будут объявлены 14 ноября во время церемонии награждения на одном из мероприятий деловой программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Библиотекарь Центральной детской библиотеки города Кондракова Юлия Владимировна вошла в лонг-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года». Поздравляем её и желаем победы!
Г
# 1Гость Елена
Молодец!!!!!! Так держать!!!!!
Сегодня, 11:17   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 2Жертва коммунистической власти
Товарищи, я конечно извиняюсь, а что это- лонг лист??? И нельзя ли его заменить более понятным русскому человеку словом???
P. S. Юлия Владимировна, Вы молодец!!!! Так держать!!!
Сегодня, 11:28   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Елена
"Лонг -лист" - это попасть в финалисты..
Сегодня, 12:28   ЦитироватьОтветить
01
я
# 4я
Гость Елена,
Лонг- лист в переводе с английского- длинный список, а при чём тут попасть в финалисты? 
Сегодня, 13:26   ЦитироватьОтветить
00
б
# 5болельщик
long list (лонг лист) - предварительный, расширенный список, short list (шорт лист) - окончательный, финальный. Обычно так.
Сегодня, 13:34   ЦитироватьОтветить
01
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