Специалист гусевской детской библиотеки вошла в лонг-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года» 6 ноября 2019, 10:54

В конце октября в Российской государственной библиотеке, в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, состоялось итоговое заседание Жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года», учредителем которого выступило Министерство культуры Российской Федерации, организаторами Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации.



Члены Жюри заранее ознакомились с конкурсными материалами номинантов и рекомендациями экспертов из федеральных библиотек России, Санкт-Петербургского государственного института культуры и Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных технологий. После обсуждения кандидатур в ходе заседания были определены победители в номинациях «Библиотекарь 2019 года», «Лучший молодой библиотекарь 2019 года», «Библиотека будущего взгляд молодых» (номинация для студентов вузов), «Мой выбор библиотекарь» (номинация для студентов средних специальных учебных заведений).



Имена победителей будут объявлены 14 ноября во время церемонии награждения на одном из мероприятий деловой программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.



Библиотекарь Центральной детской библиотеки города Кондракова Юлия Владимировна вошла в лонг-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года». Поздравляем её и желаем победы!