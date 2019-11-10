566 Солнечногорский штурмовой авиаполк

Штурмовой авиаполк был сформирован в Воронеже в 1941 году для боёв на одноместных Ил-2. Позднее полк был переформирован, где начали летать на штурмовиках Ил-2 с экипажем из двух человек: лётчика и стрелка-радиста.
Лётчики 566-го авиаполка. Фотография сделана в 1944 году на границе с Пруссией.
За бой в небе над Гумбинненом 566 штурмовой авиаполк был удостоен ордена Красного знамени. Солдаты Советской армии постоянно наблюдали над полем боя самолеты авиаполка с отличительным знаком: два белых кольца вокруг хвостовой части фюзеляжа.
Ил-2 Командира 2-й эскадрилии старшего лейтенанта Мыхлика. На нём он воевал под Гумбиненом.
7 человек из состава авиаполка были удостоены звания Героев Советского Союза за бои в небе над Восточной Пруссией.
Одной из тех, кто был удостоен звания героя, была штурман эскадрильи авиаполка Константинова Тамара Фёдоровна. В честь неё назван посёлок в Гурьевском районе.
Константинова Томара Федоровна. Фотография сделана в 1944 году в Пруссии.
Владимир Летягин