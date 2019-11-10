566 Солнечногорский штурмовой авиаполк

Владимир Летягин

Одной из частей, отличившихся в небе над Гумбинненом в период с октября 1944 по январь 1945 годов, был 566 штурмовой авиаполк 1 армии военно-воздушных сил СССР.Штурмовой авиаполк был сформирован в Воронеже в 1941 году для боёв на одноместных Ил-2. Позднее полк был переформирован, где начали летать на штурмовиках Ил-2 с экипажем из двух человек: лётчика и стрелка-радиста.За бой в небе над Гумбинненом 566 штурмовой авиаполк был удостоен ордена Красного знамени. Солдаты Советской армии постоянно наблюдали над полем боя самолеты авиаполка с отличительным знаком: два белых кольца вокруг хвостовой части фюзеляжа.7 человек из состава авиаполка были удостоены звания Героев Советского Союза за бои в небе над Восточной Пруссией.Одной из тех, кто был удостоен звания героя, была штурман эскадрильи авиаполка Константинова Тамара Фёдоровна. В честь неё назван посёлок в Гурьевском районе.