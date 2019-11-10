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566 Солнечногорский штурмовой авиаполк

10 ноября 2019, 12:56
2-я эскадрилья 566-го авиаполка. Фотография сделана в 1944 году на границе с Пруссией. 2-я эскадрилья 566-го авиаполка. Фотография сделана в 1944 году на границе с Пруссией.
Одной из частей, отличившихся в небе над Гумбинненом в период с октября 1944 по январь 1945 годов, был 566 штурмовой авиаполк 1 армии военно-воздушных сил СССР.

Штурмовой авиаполк был сформирован в Воронеже в 1941 году для боёв на одноместных Ил-2. Позднее полк был переформирован, где начали летать на штурмовиках Ил-2 с экипажем из двух человек: лётчика и стрелка-радиста.

Лётчики 566-го авиаполка. Фотография сделана в 1944 году на границе с Пруссией
Лётчики 566-го авиаполка. Фотография сделана в 1944 году на границе с Пруссией.

За бой в небе над Гумбинненом 566 штурмовой авиаполк был удостоен ордена Красного знамени. Солдаты Советской армии постоянно наблюдали над полем боя самолеты авиаполка с отличительным знаком: два белых кольца вокруг хвостовой части фюзеляжа.

Ил-2 Командира 2-й эскадрилии старшего лейтенанта Мыхлика. На нём он воевал под Гумбиненом
Ил-2 Командира 2-й эскадрилии старшего лейтенанта Мыхлика. На нём он воевал под Гумбиненом.

7 человек из состава авиаполка были удостоены звания Героев Советского Союза за бои в небе над Восточной Пруссией.

Одной из тех, кто был удостоен звания героя, была штурман эскадрильи авиаполка Константинова Тамара Фёдоровна. В честь неё назван посёлок в Гурьевском районе.

Константинова Томара Федоровна. Фотография сделана в 1944 году в Пруссии
Константинова Томара Федоровна. Фотография сделана в 1944 году в Пруссии.

Владимир Летягин
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