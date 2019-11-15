Амет-хан Султан — дважды Герой Советского Союза

В составе этого элитного соединения на Ла-7 летал Амет-хан Султан. Он лично сбил в небе над Гумбиненом три немецких самолета.
Лётчики 9-го Гвардейского истребительного авиаполка. Амет-хан Султан третий справа.
Амет-хан Султан.
Лётчики 9-го Гвардейского истребительного авиаполка в Пруссии.
Амет родился в 1920 году в Крыму в дагестанско-татарской семье. Перед войной закончил Качинское училище Военно-воздушных сил СССР.
За время Великой Отечественной войны Амет сбил 49 вражеских самолётов, был удостоен звания дважды Героя Советского Союза.
Амет-хан Султан погиб в 1971 году при испытании самолета.
Владимир Летягин