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Амет-хан Султан — дважды Герой Советского Союза

15 ноября 2019, 13:55
Амет-хан Султан под Гумбиненом в январе 1945 года Амет-хан Султан под Гумбиненом в январе 1945 года.
В небе над Гумбиненном прославился элитный 9-й Гвардейский истребительный авиаполк. Он был сформирован в 1944 году из лучших лётчиков в противовес аналогичным частям Люфтвафе. Здесь пилотам разрешали наносить на самолёт эмблему — личный опознавательный знак.

В составе этого элитного соединения на Ла-7 летал Амет-хан Султан. Он лично сбил в небе над Гумбиненом три немецких самолета.

Лётчики 9-го Гвардейского истребительного авиаполка. Амет-хан Султан третий справа
Лётчики 9-го Гвардейского истребительного авиаполка. Амет-хан Султан третий справа.

Амет-хан Султан
Амет-хан Султан.

Лётчики 9-го Гвардейского истребительного авиаполка в Пруссии
Лётчики 9-го Гвардейского истребительного авиаполка в Пруссии.

Амет родился в 1920 году в Крыму в дагестанско-татарской семье. Перед войной закончил Качинское училище Военно-воздушных сил СССР.

За время Великой Отечественной войны Амет сбил 49 вражеских самолётов, был удостоен звания дважды Героя Советского Союза.

Амет-хан Султан погиб в 1971 году при испытании самолета.

Владимир Летягин
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