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Золотистая осень затихает, а творческая деятельность гусевских писателей продолжается

15 ноября 2019, 11:05
Золотистая осень затихает, а творческая деятельность гусевских писателей продолжается
10 ноября представители Гусевского литературного объединения, созданного при Центральной библиотеке города, приняли участие в необычном мероприятии, прошедшем в Областной научной библиотеке города Калининграда. На этой встрече председатель литобъединения Галина Михайловна Савенкова и представитель молодых поэтов Михаил Трошин, демонстрируя слайды, рассказали о деятельности Гусев-ЛИТО, почитали свои стихи. Слушателями наших поэтов в этот раз были не читатели, а поэты и писатели Пионерска, Краснознаменска, калининградского клуба «Аквилон».

13 ноября вышел третий номер за 2019 год областного литературного журнала «Балтика. Калининград». Презентация журнала, в котором не впервые опубликованы стихи Галины Савенковой, проходила в библиотеке имени Чехова города Калининграда. Поэтесса выступила на встрече авторов произведений и от редактора Л. А. Фроловой в подарок получила журнал.
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