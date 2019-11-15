Золотистая осень затихает, а творческая деятельность гусевских писателей продолжается 15 ноября 2019, 11:05

10 ноября представители Гусевского литературного объединения, созданного при Центральной библиотеке города, приняли участие в необычном мероприятии, прошедшем в Областной научной библиотеке города Калининграда. На этой встрече председатель литобъединения Галина Михайловна Савенкова и представитель молодых поэтов Михаил Трошин, демонстрируя слайды, рассказали о деятельности Гусев-ЛИТО, почитали свои стихи. Слушателями наших поэтов в этот раз были не читатели, а поэты и писатели Пионерска, Краснознаменска, калининградского клуба «Аквилон».



13 ноября вышел третий номер за 2019 год областного литературного журнала «Балтика. Калининград». Презентация журнала, в котором не впервые опубликованы стихи Галины Савенковой, проходила в библиотеке имени Чехова города Калининграда. Поэтесса выступила на встрече авторов произведений и от редактора Л. А. Фроловой в подарок получила журнал.