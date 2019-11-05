В библиотеках округа прошли Дни литературы 5 ноября 2019, 11:58

По сложившейся хорошей традиции каждый год в октябре месяце в нашей области проходят Дни литературы, которые стали праздником для любителей книги. В мероприятиях, проходивших с 14 по 31 октября, приняли участие гусевские библиотеки, писатели и читатели.



16 октября в Центральной библиотеке Гусева состоялась замечательная встреча любителей литературы с известными калининградскими писателями и поэтами Борисом Бартфельдом, Олегом Глушкиным и Людмилой Мещеряковой. В этот же день в читальном зале Центральной детской библиотеки юные читатели встретились с представителями детского журнала «Мур+» Ириной Мотковой и Тамарой Мизиной.



Для гусевских писателей октябрьские литературные чтения завершились интересной встречей с черняховцами. В этот день заведующая отделом обслуживания Гусевской центральной библиотеки Н. Ю. Корчемная и члены Гусевского-ЛИТО, выезжали в город Черняховск. Поэты Валерий Зажидько, Виталий Матулайтис, Галина Савенкова и Михаил Трошин выступили перед читателями города, познакомились и пообщались с членами литературного объединения «Рассвет», подарили библиотеке города Черняховска книгу гусевских авторов «Вдохновлённые Балтикой».



В период литературных дней гусевская писательница Оксана Балуева провела встречу со школьниками Черняховска, председатель Гусевского-ЛИТО Галина Савенкова — с жителями посёлка Чистые Пруды, где в 18 веке жил и творил известный литовский поэт Кристионас Донелайтис, родиной которого является деревня Лаздениляй, располагавшаяся в 5 километрах от Гусева (Гумбиннен).