Городская администрация: тротуар на Юрия Смирнова отремонтируют весной

Администрация города Гусева

Весной этого года в рамках муниципального контракта в Гусеве началась реализация 5-й очереди газификации города, по окончании которой в 2020 году подрядчик должен был произвести работы по благоустройству.После многочисленных обращений граждан, руководство подрядной организации самостоятельно приняло решение за свой счёт восстановить тротуар на улице Юрия Смирнова, засыпав его использованной асфальтной крошкой. Это временная мера позволит жителям пользоваться пешеходной дорожкой до весны.Весной начнутся ремонтные работы по замене не только асфальтобетонного покрытия проезжей части, но и укладке тротуарной плитки в рамках международного проекта по программе приграничного сотрудничества Россия — Польша.