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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация: тротуар на Юрия Смирнова отремонтируют весной

20 ноября 2019, 21:15
Весной этого года в рамках муниципального контракта в Гусеве началась реализация 5-й очереди газификации города, по окончании которой в 2020 году подрядчик должен был произвести работы по благоустройству.

После многочисленных обращений граждан, руководство подрядной организации самостоятельно приняло решение за свой счёт восстановить тротуар на улице Юрия Смирнова, засыпав его использованной асфальтной крошкой. Это временная мера позволит жителям пользоваться пешеходной дорожкой до весны.

Весной начнутся ремонтные работы по замене не только асфальтобетонного покрытия проезжей части, но и укладке тротуарной плитки в рамках международного проекта по программе приграничного сотрудничества Россия — Польша.

Администрация города Гусева
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# 1123
АДминистрация смотрю оперативно отписалась, но поздно, на другой публикации уже за вас дали ответ. 
Вчера, 21:22   ЦитироватьОтветить
00
О
# 2Ольга Николаевна
Администрации не мешало бы и дворы после газовиков привести в порядок. А то акопы как после войны.
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить
30
П
# 3Прохожий
Отремонтируют весной этого года
Похоже, что в этом году ещё одна весна намечается?
Вчера, 21:55   ЦитироватьОтветить
20
6
# 4666
БРАВО, ДАВНО ПОРА
Вчера, 22:03   ЦитироватьОтветить
00
A
# 5Admin
Цитата: Прохожий
Отремонтируют весной этого года
Похоже, что в этом году ещё одна весна намечается?
Исправил)
Вчера, 22:08   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Газовики
Цитата: Ольга Николаевна
Администрации не мешало бы и дворы после газовиков привести в порядок. А то акопы как после войны.
Мы сами все приведем в порядок когда закончим работы по контракту. 
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить
00
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