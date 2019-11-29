В Гусеве прошли соревнования юных конструкторов. 20 команд представили роботизированные проекты и выполнили инженерные задания.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— На соревнованиях юных конструкторов необходимо собрать водный мотоцикл из множества мелких деталей всего за три минуты. Евгений, Оксана, время пошло.
Последовательность сборки различных узлов участники определяют самостоятельно. Многие занимаются конструированием с детского сада и дадут фору даже взрослому человеку. Евгений Битюцкий со своими друзьями работал над проектом космической станции.
Евгений Битюцкий, участник фестиваля технического творчества:
— Луна находится ближе всего к земле. До Марса лететь очень долго, а до луны несколько дней.
Ребята из Гусева представляли наш регион на Всероссийском технологическом фестивале «ПроФест» в Москве. Школьники из Озёрска сейчас готовятся к поездке в столицу.
Юные конструкторы предлагают соединить крутые берега реки Анграпы канатной дорогой.
Анна Сулиева, специалист Центра развития детей и юношества, Озёрск:
— Они замечательно конструируют, у них очень много идей, но надо научиться эти проекты воплощать в жизнь и уметь достойно рассказать всем людям о своём проекте, о своих результатах.
В сельской местности в этом году открыты «Точки роста». Возможность заниматься техническими видами творчества появляется повсеместно, поэтому растёт и конкуренция среди юных конструкторов. Чтобы победить, необходимо показать полностью роботизированный проект.
Татьяна Гаврилова, директор Гусевского ДЮЦ:
— Превосходно, ребёнок, который работает у нас по конструктору станет, может быть, создателем ледоколов и так далее, то есть — определение и развитие ребёнка через техническое творчество идёт ещё и в предпрофессиональном направлении.
Этот центр в Гусеве является федеральной экспериментальной площадкой по развитию технического творчества детей и юношества. Именно здесь аккумулируются новые идеи и соревнуются будущие инженеры. Дальновидные работодатели присматриваются к юным дарованиям уже со школьной скамьи.
В Гусеве прошли соревнования юных конструкторов
29 ноября 2019, 19:27