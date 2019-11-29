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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошли соревнования юных конструкторов

29 ноября 2019, 19:27
В Гусеве прошли соревнования юных конструкторов
В Гусеве прошли соревнования юных конструкторов. 20 команд представили роботизированные проекты и выполнили инженерные задания.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На соревнованиях юных конструкторов необходимо собрать водный мотоцикл из множества мелких деталей всего за три минуты. Евгений, Оксана, время пошло.

Последовательность сборки различных узлов участники определяют самостоятельно. Многие занимаются конструированием с детского сада и дадут фору даже взрослому человеку. Евгений Битюцкий со своими друзьями работал над проектом космической станции.

Евгений Битюцкий, участник фестиваля технического творчества:
— Луна находится ближе всего к земле. До Марса лететь очень долго, а до луны несколько дней.

Ребята из Гусева представляли наш регион на Всероссийском технологическом фестивале «ПроФест» в Москве. Школьники из Озёрска сейчас готовятся к поездке в столицу.

Юные конструкторы предлагают соединить крутые берега реки Анграпы канатной дорогой.

Анна Сулиева, специалист Центра развития детей и юношества, Озёрск:
— Они замечательно конструируют, у них очень много идей, но надо научиться эти проекты воплощать в жизнь и уметь достойно рассказать всем людям о своём проекте, о своих результатах.

В сельской местности в этом году открыты «Точки роста». Возможность заниматься техническими видами творчества появляется повсеместно, поэтому растёт и конкуренция среди юных конструкторов. Чтобы победить, необходимо показать полностью роботизированный проект.

Татьяна Гаврилова, директор Гусевского ДЮЦ:
— Превосходно, ребёнок, который работает у нас по конструктору станет, может быть, создателем ледоколов и так далее, то есть — определение и развитие ребёнка через техническое творчество идёт ещё и в предпрофессиональном направлении.

Этот центр в Гусеве является федеральной экспериментальной площадкой по развитию технического творчества детей и юношества. Именно здесь аккумулируются новые идеи и соревнуются будущие инженеры. Дальновидные работодатели присматриваются к юным дарованиям уже со школьной скамьи.
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