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Жители Гусева возложили цветы к могиле неизвестного солдата в посёлке Лермонтово

3 декабря 2019, 18:13
Жители Гусева возложили цветы к могиле неизвестного солдата в посёлке Лермонтово
3 декабря в посёлке Лермонтово у могилы Неизвестного защитника Отечества собрались ветераны и молодежь, чтобы почтить память и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования «Гусевский городской округ» и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Гусева Василий Коляго и члены ветеранской организации, воспитанники школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус», юнармейцы.

Представители старшего поколения поколение рассказали подрастающему о том, как складывались судьбы солдат во время Великой отечественной войны, которая коснулась практически каждой семьи, живущей в России.

Присутствующие возложили цветы к могиле Неизвестного защитника Отечества и почтили павших минутой молчания.
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э
# 1эпоха
Гусевцы. Это ништяк, что прах дедов чтите. Но когда к реальности вернётесь. Гордитесь прошлым. А где ваше настоящее. Что сделали вы?. Профукали свою пенсию. Лишили пенсии своих детей. У ваших внуков вообще нет будущего. Вам гордиться нечем. Бяда с вами.
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