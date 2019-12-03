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Информационный сайт города Гусева

Волонтеры ДЮЦ навестили воспитанников социально-реабилитационного отделения Комплексного центра

3 декабря 2019, 21:07
Волонтеры ДЮЦ навестили воспитанников социально-реабилитационного отделения Комплексного центра
3 декабря 2019 года мировая общественность отмечает Международный день инвалидов. В этот день хочется уделить людям с ограниченными возможностями здоровья особенное внимание. Поэтому волонтеры Детско-юношеского центра с руководителем Светланой Пехтеревой побывали в гостях у воспитанников социально-реабилитационного отделения Комплексного центра обслуживания населения.

Ребята познакомились с особенными людьми и провели со Светланой Ивановной совместный мастер-класс «Символ города Гусева». Своими руками с помощью волонтеров получатели услуг Гусевского КЦСОН изготавливали фигурки лося, а еще читали стихи, отгадывали загадки.

На этом дружба не заканчивается: волонтеры и особенные люди уже строят планы на дальнейшую совместную деятельность.
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