Волонтеры ДЮЦ навестили воспитанников социально-реабилитационного отделения Комплексного центра 3 декабря 2019, 21:07

3 декабря 2019 года мировая общественность отмечает Международный день инвалидов. В этот день хочется уделить людям с ограниченными возможностями здоровья особенное внимание. Поэтому волонтеры Детско-юношеского центра с руководителем Светланой Пехтеревой побывали в гостях у воспитанников социально-реабилитационного отделения Комплексного центра обслуживания населения.



Ребята познакомились с особенными людьми и провели со Светланой Ивановной совместный мастер-класс «Символ города Гусева». Своими руками с помощью волонтеров получатели услуг Гусевского КЦСОН изготавливали фигурки лося, а еще читали стихи, отгадывали загадки.



На этом дружба не заканчивается: волонтеры и особенные люди уже строят планы на дальнейшую совместную деятельность.