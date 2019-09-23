/ / / Директор гусевского социального центра рассказала о проекте «Особая комната для особых людей»

Беседовал Сергей Каюков

«За доблестный труд»

В нашем городе вот уже больше года реализуется совместный проект Гусевского районного отделения Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и комплексным Центром социального обслуживания населения «Особая комната для особых людей».О том, как идет реализация проекта, мы попросили рассказать директора Центра Любовь Грушко.— Программа развивающих занятий в сенсорной комнате с интерактивным сенсорным оборудованием по проекту «Особая комната для особых людей» является одним из основных направлений социальной реабилитации, адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Ее целью является улучшение и стабилизация психоэмоционального состояния взрослых инвалидов и детей-инвалидов для реализации комплексного подхода в реабилитации.— Да. И он был рассчитан на три этапа. В первом этапе занятий, который длился шесть месяцев, было задействовано 14 человек с ограниченными возможностями здоровья. В втором этапе, который длился пять месяцев уже принимал участие 21 инвалид. И в третьем, который проходит сейчас, участвуют еще 10 человек.— Занятия в сенсорной комнате показаны как взрослым, так и детям-инвалидам и проводятся психологом на базе социально-реабилитационного отделения КЦСОН. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей развития, от вида и тяжести заболевания, а также психоэмоционального состояния сформированы группы по 3-4 человека. Максимальная наполняемость каждой не более 5 человек. Количество занятий в группе детей-инвалидов — 2 раза в неделю; в группе инвалидов в возрасте от 18 лет и выше — 3 раза в неделю. Количество индивидуальных занятий, независимо от возраста, составляет 1-2 раза в неделю. Занятия в сенсорной комнате оказывают многогранное положительное влияние на все органы чувств и нервную систему, очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и ощущение полной безопасности, — всё это позволяет говорить об уникальности и ценности сенсорной комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья, различной возрастной категории.— Прежде всего, в начале и заключение каждого этапа с участниками проекта была проведена диагностика психоэмоционального состояния. Для взрослых занятия проходят по 20-25 минут. С детьми-инвалидами психолог занимается чуть дольше — 30-40 минут. В ходе всего цикла занятий решается сразу несколько основных задач. Это и снятие психоэмоциональной напряженности, приобретение нового эмоционального опыта, и развитие внимания, воображения, мышления, и развитие пространственного восприятия и создание позитивного настроя.— Взрослым если есть психоневрологические нарушения, слабовидение, нарушение осязания, нарушение функции органов опоры и движения, соматические заболевания и ЛОР — заболевания. А также детям с задержкой психомоторного и речевого развития. Страдающим неврозами и неврозоподобными состояниями. В случаях органических поражений центральной нервной системы с явлениями заикания, энуреза, тиков. Также для детей с церебральным параличом, нарушением слуха, зрения и речи и прочими заболеваниями.— Каждое занятие включает в себя ряд процедур. Для каждого случая это индивидуальный комплекс.— Да, уже можно смело говорить о значительной положительной динамике состояния эмоциональной сферы участников.— Конечно будут. Более того, мы уже разослали предложения в социальные центры соседних муниципалитетов и готовы оказывать услуги их подопечным.