Шанин Виктор Кузьмич — Кавалер пяти орденов Красного знамени

Владимир Летягин

В истории Великой Отечественной войны хорошо известен Гумбинненский прорыв 1944 года, о котором уже писалось здесь на сайте. В этом эпизоде Второй мировой войны принимал участие Тацинский гвардейский танковый корпус.Об участии Тацинского гвардейского танкового корпуса в Гумбинненском прорыве известно далеко не всё. Этот факт еще ждет своего исследования.В октябре 1944 года к Гумбиннену прорвались части знаменитой в Советской армии 26-й танковой бригады (она входила в состав Тацинского гвардейского корпуса) под руководством Шанина Виктора Кузьмича, который сначала был начальником штаба, а позднее командиром этого соединения.Шанин Виктор Кузьмич был уроженцем Волгоградской области. В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии вступил в 1933 году. Прошел путь от рядового до генерала. В составе Тацинского гвардейского корпуса прошел всю войну, был много раз ранен.О боях под Гумбинненом Виктор Кузьмич написал очерк, в котором рассказал о подвигах своих товарищей по 26-й бригаде на подступах к городу.Свое название танковый корпус, в который входила 26-я бригада, получил в 1942 году в честь прорыва к станице Тацинской Ростовской области. В этой станице в честь Виктора Кузьмича есть улица Шанина.