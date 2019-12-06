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Шанин Виктор Кузьмич — Кавалер пяти орденов Красного знамени

6 декабря 2019, 22:11
Шанин Виктор Кузьмич Шанин Виктор Кузьмич
В истории Великой Отечественной войны хорошо известен Гумбинненский прорыв 1944 года, о котором уже писалось здесь на сайте. В этом эпизоде Второй мировой войны принимал участие Тацинский гвардейский танковый корпус.

Об участии Тацинского гвардейского танкового корпуса в Гумбинненском прорыве известно далеко не всё. Этот факт еще ждет своего исследования.

В октябре 1944 года к Гумбиннену прорвались части знаменитой в Советской армии 26-й танковой бригады (она входила в состав Тацинского гвардейского корпуса) под руководством Шанина Виктора Кузьмича, который сначала был начальником штаба, а позднее командиром этого соединения.


Шанин Виктор Кузьмич

Шанин Виктор Кузьмич был уроженцем Волгоградской области. В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии вступил в 1933 году. Прошел путь от рядового до генерала. В составе Тацинского гвардейского корпуса прошел всю войну, был много раз ранен.

О боях под Гумбинненом Виктор Кузьмич написал очерк, в котором рассказал о подвигах своих товарищей по 26-й бригаде на подступах к городу.

Подбитый советский танк у Немерсдорфа (поселок Маяковское)
Подбитый советский танк у Немерсдорфа (поселок Маяковское).

Подбитый советский танк на территории железнодорожного вокзала в Гумбиннене
Подбитый советский танк на территории железнодорожного вокзала в Гумбиннене.

Свое название танковый корпус, в который входила 26-я бригада, получил в 1942 году в честь прорыва к станице Тацинской Ростовской области. В этой станице в честь Виктора Кузьмича есть улица Шанина.

Владимир Летягин
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