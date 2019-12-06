В Гусеве закрыли популярное место отдыха горожан — кальянную. Причина — несоблюдение пожарной безопасности.В суде детально рассматривается каждый пункт из длинного списка нарушений от обустройства вентиляции до навыков персонала в случае возникновения пожара. Представитель ответчика Эдик Велян уверяет, что сразу после проверки, были предприняты энергичные шаги по устранению замечаний.Владелец кальянной не разрешил производить видеосъёмку внутри помещения, но позволил сделать несколько снимков на телефон. В VIP-зале появилась пожарная сигнализация, на стене план эвакуации, огнетушители есть. В суде исполняющий обязанности гусевского прокурора Всеволод Вавилин обратил особое внимание на материалы, которые использованы в отделке интерьера, некоторые нужно заменить, за три недели после проверки этого не сделали.