В Гусеве закрыли популярное место отдыха горожан — кальянную

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Кальянная на проспекте Ленина в Гусеве место популярное, но, по словам специалистов надзорных органов, здесь не соблюдаются правила пожарной безопасности.
В суде детально рассматривается каждый пункт из длинного списка нарушений от обустройства вентиляции до навыков персонала в случае возникновения пожара. Представитель ответчика Эдик Велян уверяет, что сразу после проверки, были предприняты энергичные шаги по устранению замечаний.
Эдик Велян, представитель ответчика:
— После этих проверок я понял, что это не тяжело, просто надо знать. На начальной стадии не каждый человек знает, что делать и какие законы соблюдать. Если бы я знал, что должно быть в кальянной, я бы сразу устранил.
Владелец кальянной не разрешил производить видеосъёмку внутри помещения, но позволил сделать несколько снимков на телефон. В VIP-зале появилась пожарная сигнализация, на стене план эвакуации, огнетушители есть. В суде исполняющий обязанности гусевского прокурора Всеволод Вавилин обратил особое внимание на материалы, которые использованы в отделке интерьера, некоторые нужно заменить, за три недели после проверки этого не сделали.
Всеволод Вавилин, ио прокурора города Гусева:
— Все мы помним печальные события, которые произошли в «Хромой лошади» в Перми, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, поэтому мы и в дальнейшем будем принципиально реагировать на подобные нарушения.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— По решению суда кальянная закрыта, чтобы встретить гостей вновь владельцам заведения придётся произвести реконструкцию помещений.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»