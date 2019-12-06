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В Гусеве закрыли популярное место отдыха горожан — кальянную

6 декабря 2019, 12:04
В Гусеве закрыли популярное место отдыха горожан — кальянную
В Гусеве закрыли популярное место отдыха горожан — кальянную. Причина — несоблюдение пожарной безопасности.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Кальянная на проспекте Ленина в Гусеве место популярное, но, по словам специалистов надзорных органов, здесь не соблюдаются правила пожарной безопасности.

В суде детально рассматривается каждый пункт из длинного списка нарушений от обустройства вентиляции до навыков персонала в случае возникновения пожара. Представитель ответчика Эдик Велян уверяет, что сразу после проверки, были предприняты энергичные шаги по устранению замечаний.

Эдик Велян, представитель ответчика:
— После этих проверок я понял, что это не тяжело, просто надо знать. На начальной стадии не каждый человек знает, что делать и какие законы соблюдать. Если бы я знал, что должно быть в кальянной, я бы сразу устранил.

Владелец кальянной не разрешил производить видеосъёмку внутри помещения, но позволил сделать несколько снимков на телефон. В VIP-зале появилась пожарная сигнализация, на стене план эвакуации, огнетушители есть. В суде исполняющий обязанности гусевского прокурора Всеволод Вавилин обратил особое внимание на материалы, которые использованы в отделке интерьера, некоторые нужно заменить, за три недели после проверки этого не сделали.

Всеволод Вавилин, ио прокурора города Гусева:
— Все мы помним печальные события, которые произошли в «Хромой лошади» в Перми, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, поэтому мы и в дальнейшем будем принципиально реагировать на подобные нарушения.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— По решению суда кальянная закрыта, чтобы встретить гостей вновь владельцам заведения придётся произвести реконструкцию помещений.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
суд прокуратура
476 просмотров5 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 14:40
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
"отдыхать" в кальянной?
что за маразм

представитель ответчика "Эдик Велян", сам-то "отдыхает" в этом загоне для скота
Сегодня, 12:32   ЦитироватьОтветить
60
я
# 2я
ДАВНО ПОРА БЫЛО ЭТОТ САРАЙ ЗАКРЫТЬ, РЯДОМ ПРОТИВНО БЫЛО ХОДИТЬ, СТОИТ МОЛОДЁЖЬ ПЛЮЁТ ПОД НОГИ, МАТ ПЕРЕМАТ. ФУ ПРОТИВНО.
Сегодня, 12:51   ЦитироватьОтветить
20
с
# 3саан
А когда закроют "игорную зону" на ул.Ломоносова????? Или это чья-то "крыша"????
Сегодня, 13:56   ЦитироватьОтветить
30
К
# 4Катя
саан,
А они чем мешают?!их не видно и не слышно хотят играют хотят нет!!!
Сегодня, 14:04   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 5Гость Kinloss
Это тот сарай где спайсы продают?
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить
00
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