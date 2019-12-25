Предприниматель Бела Велян избежала ответственности за нелегальную торговлю алкоголем в кальянной-баре Sky Hall в Гусеве Калининградской области, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
6 ноября 2019 года в заведении по проспекту Ленина, 17, прокуратура выявила хранение алкоголя без лицензии. Алкоголь тут же изъяли, а 13 ноября прокурор возбудил дело об административном правонарушении и 21 ноября обратился в суд.
Но в суде возникли «неустранимые сомнения».
Предприниматель Б. О. Велян арендует 5 комнат и туалет по договору, по которому она может сдать эти помещения в субаренду.
В суде появился свидетель Э. А. Велян (фамилия совпадает), который заявил, что является управляющим кальянной, а «услуги по курению кальянов» предоставляет Б. О. Велян как предприниматель.
Администратор кальянной Кузьмина А. С. заявила, что Э. А. Велян — директор кальянной.
Но Бела Велян ещё 4 февраля 2019 года сдала Э. А. Веляну в субаренду помещения по тому же адресу — всё кроме кухни.
Алкоголь нашли на барной стойке. И как следует из решения суда, суду непонятно, кому же принадлежит это помещение: Беле Велян или Э. А. Велян?
Отказав в иске прокурору, тем не менее, изъятый у Велянов алкоголь направили на уничтожение. У прокурора есть возможность обжаловать это решение.
Напомним, 12 декабря 2019 года, кальянной Sky Hall в центре Гусева запретили работать из-за других нарушений.
Владельцы Sky Hall в Гусеве отбились от иска прокурора из-за алкоголя
25 декабря 2019, 15:54