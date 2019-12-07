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В Гусеве прошёл фестиваль дошкольных театров при содействии сотрудников ГИБДД

7 декабря 2019, 13:18
В Гусеве прошёл фестиваль дошкольных театров. В программе — «Сказки по правилам дорожного движения». Необычный смотр организован при содействии сотрудников ГИБДД.

В Центре развития детей поставили пьесу «По дороге в теремок». Сказочные персонажи встречают дорожные знаки, которые помогают избежать происшествий. При подготовке к спектаклям юные артисты учат и запоминают правила дорожного движения.

Валерий Савельев, житель Гусева:
— Мы изучили стих, который он рассказывал, теперь он сам знает, Вань, на какой свет надо переходить дорогу?

— На зелёный.

— А на какой нельзя?

— На красный.

— А жёлтый, что означает?

— Ждать.

Сказка «Колобок» на новый лад раскрывает тему профилактики нарушений со стороны пешеходов. Воспитатели из детского сада № 26 предлагают выводить малышей на прогулки по городу в оранжевых жилетах со светоотражающими элементами. Экипировка, как у дорожных рабочих, делает группу заметной издалека.

Занятия с почемучками проводятся на регулярной основе. Инспектор по пропаганде дорожного движения Виктория Ананьева говорит, что репетиции и спектакли приносят свои плоды.

Виктория Ананьева, инспектор по пропаганде дорожного движения ГИБДД МО МВД России Гусевский:
— Родители, когда меня встречают, говорят, что дети их уже сами учат, где и как переходить дорогу, дети уговаривают родителей, чтобы им покупали светоотражающие элементы, либо отдельно, либо одежду со светоотражающими элементами.

Работа по предупреждению аварий и обустройство пешеходных переходов у садиков по новым правилам, способствуют неуклонному снижению количества происшествий с участием детей.
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