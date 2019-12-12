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Информационный сайт города Гусева

21 человек обратились к главе администрации в рамках Всероссийского дня приема граждан

12 декабря 2019, 22:11
21 человек обратились к главе администрации в рамках Всероссийского дня приема граждан
Сегодня в рамках Всероссийского дня приема граждан с 12:00 до 20:00 глава Александр Китаев в администрации МО «Гусевский городской округ» принимал местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Обращения касались оказания помощи в решении жилищных вопросов, социальных и бытовых проблем, благоустройства придомовых территорий, дорожного хозяйства, получения юридической консультации.

С каждым из обратившихся состоялась подробная беседа, разъяснены положения законодательства и чем могут помочь местные органы власти в каждом конкретном случае. Сотрудники администрации также принимали участие в приеме и давали гражданам квалифицированные консультации в рамках своей сферы деятельности.

Вопросы, решение которых требует времени, взяты на контроль главой администрации: по ним сотрудникам были даны поручения для дальнейшего решения.

Всего в администрацию сегодня к главе администрации Александру Китаеву обратился 21 гражданин.

Напоминаем, что жители округа могут обратиться к главе администрации через Центр обслуживания граждан, официальный сайт администрации, интернет-приемную и официальные сообщества администрации в социальных сетях.
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# 1Весёлый бобр
т.е полчаса на каждого?ни пописить ни покакить?!
И всё супер? Уважуха главе!... 
Вчера, 23:40   ЦитироватьОтветить
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