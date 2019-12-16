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Информационный сайт города Гусева

За 13 дней гусевские медики обследовали в «Большой семье» около 400 человек

16 декабря 2019, 17:37
За 13 дней гусевские медики обследовали в «Большой семье» около 400 человек
В ноябре текущего года главный врач гусевской ЦРБ Ольга Герцог, посоветовавшись с коллегами, приняла решение проводить диспансеризацию гусевцев в крупных торговых центрах города.

Так за 13 дней ноября, а медики проводили прием с 16.00 часов, почти 400 человек прошли диспансеризацию в торговом центре «Большая семья». Теперь сотрудники ЦРБ проведут диспансеризацию студентов Гусевского политеха и КАТиПа.
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1
# 1123
почти 400 человек прошли диспансеризацию
И...? Теперь что, у кого проблемы по сахару, занимайте с ночи очередь в нашу больничку? 
Сегодня, 17:44   ЦитироватьОтветить
70
Ж
# 2Житель г.Гусева
Чем хвастаетесь? Лучше бы в больнице этим занимались а в супермаркет люди приходят за продуктами.
Сегодня, 18:08   ЦитироватьОтветить
70
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