За 13 дней гусевские медики обследовали в «Большой семье» около 400 человек

В ноябре текущего года главный врач гусевской ЦРБ Ольга Герцог, посоветовавшись с коллегами, приняла решение проводить диспансеризацию гусевцев в крупных торговых центрах города.Так за 13 дней ноября, а медики проводили прием с 16.00 часов, почти 400 человек прошли диспансеризацию в торговом центре «Большая семья». Теперь сотрудники ЦРБ проведут диспансеризацию студентов Гусевского политеха и КАТиПа.