Военнослужащие 11-го армейского корпуса (Калининградская область) принимали участие в операции в Сирии, полученный ими опыт используется на учениях, сообщает Интерфакс.
По данным Балтфлота, в городе Гусев (Калининградская область) на базе одной из частей армейского корпуса танкисты провели занятие по вождению техники и выполнению зачетных учебных контрольных стрельб с участием более 100 военнослужащих и 30 танков Т-72Б3. «В ходе подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов, в частности, навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику», — говорится в сообщении Балтфлота.
Ранее об участии военнослужащих 11-го армейского корпуса в военной операции в Сирии не сообщалось.
11-й армейский корпус с местом дислокации в Калининградской области сформировали 1 апреля 2016 года в составе сухопутных войск Балтийского флота. Армейский корпус стал преемником 11-й общевойсковой армии, которая в советское время дислоцировалась в Калининградской области. В настоящее время в состав корпуса входят мотострелковые, артиллерийские, ракетные соединения и воинские части, части материально-технического обеспечения и другие подразделения.
В Гусеве офицеры применяют на учениях опыт, полученный во время командировок в Сирию
22 декабря 2019, 19:38