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В Гусеве офицеры применяют на учениях опыт, полученный во время командировок в Сирию

22 декабря 2019, 19:38
В Гусеве офицеры применяют на учениях опыт, полученный во время командировок в Сирию
Военнослужащие 11-го армейского корпуса (Калининградская область) принимали участие в операции в Сирии, полученный ими опыт используется на учениях, сообщает Интерфакс.

По данным Балтфлота, в городе Гусев (Калининградская область) на базе одной из частей армейского корпуса танкисты провели занятие по вождению техники и выполнению зачетных учебных контрольных стрельб с участием более 100 военнослужащих и 30 танков Т-72Б3. «В ходе подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов, в частности, навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику», — говорится в сообщении Балтфлота.

Ранее об участии военнослужащих 11-го армейского корпуса в военной операции в Сирии не сообщалось.

11-й армейский корпус с местом дислокации в Калининградской области сформировали 1 апреля 2016 года в составе сухопутных войск Балтийского флота. Армейский корпус стал преемником 11-й общевойсковой армии, которая в советское время дислоцировалась в Калининградской области. В настоящее время в состав корпуса входят мотострелковые, артиллерийские, ракетные соединения и воинские части, части материально-технического обеспечения и другие подразделения.
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Г
# 1Гость Андрей
Военнослужащие 11-го армейского корпуса принимали участие в операциях в баре в Топольке и этот опыт они потом используют в учениях
Сегодня, 19:59   ЦитироватьОтветить
20
К
# 2Корпус... от танка
А разве наши танкисты на технике принимали участие в прямых боестолкновениях с ИГИЛОвцами? Лётчики бомбили их базы, моряки с кораблей херачили, корректировщики огня, спецназ...

*ИГИЛ запрещённая террористическая организация. 
Сегодня, 20:17   ЦитироватьОтветить
10
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