Власти Калининградской области планируют выделить 44,7 млн рублей на социальные выплаты молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства, рассказывает РБК.
Средства распределят между 22 муниципалитетами области. Самые крупные субсидии достанутся Калининграду (5,5 млн рублей), Гурьевскому (5,6 млн рублей) и Советскому (5,4 млн рублей) городским округам. Чуть меньше получат Светловский (4,8 млн рублей), Черняховский (4,1 млн рублей), Багратионовский и Зеленоградский (по 3 млн рублей) городские округа. Также Гусевскому району выделят — 2,6 млн рублей, Краснознаменскому — 2,2 млн рублей, Неманскому — 1 млн рублей. Меньше всего денег направят Янтарному (413 тыс. рублей), Светлогорскому (417 тыс. рублей) и Балтийскому (431 тыс. рублей) городским округам.
Документ будет находиться на стадии публичного обсуждения до 30 декабря 2019 года. В силу он вступит после его подписания губернатором Калининградской области Антоном Алихановым со дня официального опубликования.
Регион потратит 44,7 млн рублей на жилье для молодых семей
24 декабря 2019, 15:28