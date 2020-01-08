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Информационный сайт города Гусева

Малахов Юрий Николаевич — Герой Советского Союза

8 января 2020, 15:46
Малахов Юрий Николаевич Малахов Юрий Николаевич
В нашем городе есть улица имени Малахова Юрия Николаевича. Такая же улица существует и в столице Казахстана в городе Нурсултан, где Юрий Николаевич жил до призыва в 1943 году в ряды рабоче-крестьянской армии в состав 26-й бригады Тацинского танкового корпуса.

21 октября 1944 года танк с экипажем под управлением Юрия Николаевича при атаке на батарею противотанковой артиллерии противника у посёлка Аугуступенен (Калининское) был подбит. Загоревшаяся машина ворвалась на позицию фашистов и взорвалась, уничтожив при этом батарею немцев.

Малахову Юрию Николаевичу в марте 1945 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В состав экипажа танка также входили: старший сержант Федоров Дмитрий Григорьевич из города Пермь, младший сержант Гордеев Иван Степанович из Чувашии и младший сержант Репин Иван Алексеевич из Курганской области.

Могила героев находится в посёлке Калининское.

Мемориальная доска на памятном камне в посёлке Калининское
Мемориальная доска на памятном камне в посёлке Калининское.

Владимир Летягин
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# 1666
В статье указано Аугуступенен, а на мемориальной плите Аугштупёнен. ПОЧЕМУ в статьях про Героев постоянно сталкиваемся с грубыми искажениями исторических фактов?  
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