Малахов Юрий Николаевич — Герой Советского Союза

21 октября 1944 года танк с экипажем под управлением Юрия Николаевича при атаке на батарею противотанковой артиллерии противника у посёлка Аугуступенен (Калининское) был подбит. Загоревшаяся машина ворвалась на позицию фашистов и взорвалась, уничтожив при этом батарею немцев.
Малахову Юрию Николаевичу в марте 1945 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
В состав экипажа танка также входили: старший сержант Федоров Дмитрий Григорьевич из города Пермь, младший сержант Гордеев Иван Степанович из Чувашии и младший сержант Репин Иван Алексеевич из Курганской области.
Могила героев находится в посёлке Калининское.
Мемориальная доска на памятном камне в посёлке Калининское.
Владимир Летягин