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Информационный сайт города Гусева

«В горящей машине»: подвиг Юрия Малахова

10 февраля 2020, 13:15
Юрий Малахов Юрий Малахов
В нашем городе есть улица имени Героя Советского Союза Юрия Малахова, но мало кто из юных и не совсем жителей знает о его подвиге и о том, что захоронен он близ поселка Калининское.

Так вот «родился Юрий Малахов в 1925 году в городе Оренбурге. Русский. Кандидат в члены КПСС. Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина». Так обычно писали в скупых биографических справках.

Во время боев в Белоруссии летом 1944 года командир танка гвардейской танковой бригады гвардии младший лейтенант Юрий Малахов находился в передовых подразделениях. При освобождении Минска его танк в числе первых ворвался в оккупированный фашистами город.

6 июля, когда бригада вела бой по уничтожению окруженной группировки противника, большая колонна вражеских танков, самоходно-артиллерийских установок и автомашин с пехотой пыталась вырваться из окружения. Гвардии младший лейтенант Малахов на большой скорости врезался своим танком во вражескую колонну, сокрушая огнем и гусеницами технику и живую силу противника. Удар был настолько неожиданным, что фашисты не поняли, откуда появилась советская боевая машина. Дерзкие и стремительные действия Юрия Малахова способствовали успеху наших войск.

Осенью 1944 года наши танковые части пересекли государственную границу и вступили на территорию Восточной Пруссии. 20 октября 1944 года гвардии младший лейтенант Ю. Малахов, будучи уже командиром танкового взвода 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта, находился в составе головного дозора. Смело отражая контратаку противника, танковый взвод обеспечил удержание плацдарма на реке Писса.

21 октября с боем преодолевая сопротивление фашистов, танковый взвод Малахова ворвался в опорный пункт противника, расположенный в глубине обороны. Завязался неравный бой с шестью вражескими танками. Умело маневрируя, «тридцатьчетверка» Юрия Малахова вывела из строя две вражеские машины, но в разгар боя вражеский снаряд попал в наш танк. Находясь в горящей машине, отважный танкист продолжал вести бой. Объятый пламенем, Т-34 ринулся в свою последнюю атаку, его экипажу удалось подбить еще один вражеский танк. От попадания второго снаряда танк гвардии младшего лейтенанта Малахова взорвался. Похоронен Герой у города Гусева Калининградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Юрию Малахову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Наградной лист
Наградной лист

Кроме того, что его имя носит улица в нашем городе, так в честь него были названы: траулер Министерства рыбного хозяйства СССР и пионерская дружина школы № 1 в городе Целинограде, на здании которой установлена мемориальная доска.
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