Анатолий Вассерман станет специальным гостем финала математического конкурса «Я решаю!» 16 января 2020, 19:59

Главный эрудит страны Анатолий Вассерман станет специальным гостем финала Международного математического конкурса «Я решаю!».

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Говорят, ему не нужен интернет, ведь у него есть память, а пять минут созерцания его фотографии увеличивает IQ на 30%. Колоритный всезнайка в огромной жилетке, журналист и публицист Анатолий Вассерман одержал 40 побед в битве эрудитов, из них — 21 раз подряд. Поэтому о том, как подготовиться к интеллектуальному состязанию и выстоять в борьбе, он знает, наверное, все. В конце января звездный гость впервые прилетит в Гусев, чтобы поделиться своим опытом с финалистами нашего математического конкурса «Я решаю!». А также Анатолий Вассерман проведет «Свою игру» для молодых математиков, ответит на их вопросы и посетит инновационный кластер «Технополис GS».

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Напомним, что в финал VI Международного конкурса GS Group по математике «Я решаю!», который состоится в Гусеве 25–26 января, из 1017 участников компетентное жюри выбрало только 40 — тех, кто показал самые впечатляющие результаты. 36 школьников приедут из российских городов, еще трое — из Узбекистана и один — из Украины.