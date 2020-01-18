В городском ДК прошло шоу «Пользуясь случаем», где Александр Китаев отвечал на вопросы молодёжи

В главном зале Дома культуры собралось более 150 молодых людей — старшеклассники, студенты, кадеты, активная молодёжь. Все они пришли сюда для того, что бы принять участие в шоу «Пользуясь случаем», рассказывает АРТ-сообщество «ALTERNATIVA».
Напомним, данное шоу подразумевает под собой встречу молодёжи со взрослым успешным человеком для неформального общения. Организаторы создают тот самый случай, пользуясь которым, молодые люди могут задать гостю абсолютно любой вопрос.
В кресле гостя оказался Александр Китаев. Разумеется, он известен в городе, как человек, возглавляющий местную администрацию. Но в данном случае организаторы позиционируют его, в первую очередь, как интересную личность. Хотя у ребят была возможность поговорить с Александром Александровичем на абсолютно любые темы, они всё же предпочли пообщаться о его профессиональной деятельности. Звучали остро-социальные вопросы, такие как медицинское обслуживание, содержание и ремонт образовательных учреждений, поддержка нуждающихся семей, благоустройство города. Несмотря на то, что многие темы, озвученные участниками, регулярно освящаются в открытых СМИ, Александр Александрович не проигнорировал их, озвучив ребятам самую актуальную информацию.
Здорово было услышать от молодёжи и вопросы, не касающиеся работы. Так мы смогли узнать, что мечтой нынешнего главы администрации в юношестве была военная карьера, а его хобби является создание различных изделий из дерева — гость шоу рассказал, что в его доме даже есть мебель, сделанная собственными руками, например, две детские кроватки. А ещё наш гость признался своим собеседникам, что ему очень хочется больше времени проводить с семьёй — Александр Александрович отец 4 детей, кстати. Когда от одного из секторов прозвучал вопрос: «Где бы Вы хотели оказаться прямо сейчас?», он ответил: «На кухне собственного дома».
Кому-то из участников шоу захотелось услышать совет и напутствие для выпускников, на что Александр Китаев ответил, что бы ребята ничего не боялись и смелее шагали по жизни. Ближе к завершению мероприятия гостю представилась возможность тоже задать молодёжи вопрос. И так как Александр Александрович Китаев именно тот человек, который желает, что бы Гусев стал лучшим малым городом России, неудивительно, что он поинтересовался у участников шоу, чего же не хватает в нашем городе для молодёжи. Ответы получились весьма неожиданными, среди них: студенческое общежитие, музей военной техники и… Макдоналдс.
В конце встречи гость выбрал автора лучшего вопроса, ей оказалась Екатерина Башкирова — ученица третьей школы. А спросила Катя у Александра Александровича, сможет ли он прямо сейчас воспроизвести хотя бы один закон физики из школьной программы. Наш гость признаётся, что его зацепил не сам вопрос (кстати, закон он воспроизвести может, причём не один), а повод погрузиться в воспоминания о школьных годах. Катя получила в подарок от главы книгу известного психолога Дейла Карнеги.
Организаторы уже сейчас выбирают кого же пригласить в гости в следующем месяце, что бы наша молодёжь, пользуясь случаем, могла поболтать со взрослым успешным человеком обо всём, о чём захочется.
В городском ДК прошло шоу «Пользуясь случаем», где Александр Китаев отвечал на вопросы молодёжи
18 января 2020, 14:07