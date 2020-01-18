На территории ФОКа прошла военная реконструкция «Штурм Гумбиннена»

В Гусеве в память исторических событий, которые разворачивались в январе 1945 года на территории нынешнего Гусевского городского округа, прошла военная реконструкция «Штурм Гумбиннена». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В ней приняли участие: группа группа военно-исторической реконструкции «Гарнизон» (Калининград), а также 9 военно-исторических клубов Калининграда и области.
Зрители в ходе впечатляющего представления, воссоздающего взятие Гумбиннена, в очередной раз убедились, какой подвиг совершили солдаты Красной армии, немецкие войска от города.
Спасибо реконструкторам , а также всем участниками и зрителям мероприятия, которые не дают угаснуть памяти военных лет!