Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Общество / На территории ФОКа прошла военная реконструкция «Штурм Гумбиннена»
Информационный сайт города Гусева

На территории ФОКа прошла военная реконструкция «Штурм Гумбиннена»

18 января 2020, 20:15
На территории ФОКа прошла военная реконструкция «Штурм Гумбиннена»
В Гусеве в память исторических событий, которые разворачивались в январе 1945 года на территории нынешнего Гусевского городского округа, прошла военная реконструкция «Штурм Гумбиннена». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В ней приняли участие: группа группа военно-исторической реконструкции «Гарнизон» (Калининград), а также 9 военно-исторических клубов Калининграда и области.

Зрители в ходе впечатляющего представления, воссоздающего взятие Гумбиннена, в очередной раз убедились, какой подвиг совершили солдаты Красной армии, немецкие войска от города.

Спасибо реконструкторам , а также всем участниками и зрителям мероприятия, которые не дают угаснуть памяти военных лет!
Другие новости по теме
«Фронтовыми дорогами отца»: житель Новосибирска посетил места, где в 1945 году воевал его отец«Фронтовыми дорогами отца»: житель Новосибирска посетил места, где в 1945 году воевал его отецПервая мировая война: в Гусеве обсудили вопросы сохранения исторической памятиПервая мировая война: в Гусеве обсудили вопросы сохранения исторической памятиНа реконструкции Гумбинненского сражения задействуют историческую военную технику из российских кинофильмовНа реконструкции Гумбинненского сражения задействуют историческую военную технику из российских кинофильмовОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Г
# 1Гость гость
Зрителей мало.
Сегодня, 00:30   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров