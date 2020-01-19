Жители Гусева приняли участие в крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января в Гусеве прошло Всенощное Бдение в честь православного праздника Крещения Господня и Крещенские купания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Крещение — один из главных христианских праздников. Обряд водоосвящения и крещенское купание в Гусеве — добрая традиция. И этот год не стал исключением: в Храме-памятнике Всех Святых прошло богослужение, после которого верующие прошли к купели, обустроенной на причале реки Писса, и желающие могли окунуться в воду. Богослужение, крестный ход и чин освящения воды провел протоиерей Георгий Матвеев.
Для проведения мероприятия накануне на реке была оборудована купель и палатка для обогрева. За самочувствием и безопасностью пришедших на реку наблюдали бригада скорой помощи, спасатели и полицейские.
Согласно христианским верованиям, в период Крещения вода обладает целительными свойствами, а также способна укрепить духовное и физическое состояние. Здоровья участникам мероприятия и всем жителям города Гусева!