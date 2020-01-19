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Жители Гусева приняли участие в крещенских купаниях

19 января 2020, 12:27
Жители Гусева приняли участие в крещенских купаниях
В ночь с 18 на 19 января в Гусеве прошло Всенощное Бдение в честь православного праздника Крещения Господня и Крещенские купания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Крещение — один из главных христианских праздников. Обряд водоосвящения и крещенское купание в Гусеве — добрая традиция. И этот год не стал исключением: в Храме-памятнике Всех Святых прошло богослужение, после которого верующие прошли к купели, обустроенной на причале реки Писса, и желающие могли окунуться в воду. Богослужение, крестный ход и чин освящения воды провел протоиерей Георгий Матвеев.

Для проведения мероприятия накануне на реке была оборудована купель и палатка для обогрева. За самочувствием и безопасностью пришедших на реку наблюдали бригада скорой помощи, спасатели и полицейские.

Согласно христианским верованиям, в период Крещения вода обладает целительными свойствами, а также способна укрепить духовное и физическое состояние. Здоровья участникам мероприятия и всем жителям города Гусева!
Крещенские купания
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Новость отредактирована Сегодня, 13:18
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А
# 1Апостол
В почему попы не лезут в холодную воду укреплять духовное и физическое состояние? Чёт, по ходу, здесь не так....  confused 
Сегодня, 13:12   ЦитироватьОтветить
32
Р
# 2РУССКИЙ
Апостол,
у них нет грехов ,им смывать нечего  хахах
Сегодня, 16:01   ЦитироватьОтветить
41
Ж
# 3Житель
А глава наш где?
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить
20
А
# 4Апостол
РУССКИЙ,
Ааааа... Точно! От я-лох! Умишка на хватило догадаться, что попы то себе грехи сами снимают, как ток нагрешат)))) такШо-вечнобезгрешные)))) правда, судя по наличию лишнего веса, нырнуть в прорубь, чтоб добыть укрепить физическое состояние, им, таки, не помешает..
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить
20
П
# 5Поп
Апостол,
Не богохульствуй и не матерись в церкви, а то как кадилом пере.. бу☝️. 
Сегодня, 19:11   ЦитироватьОтветить
10
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