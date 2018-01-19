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Более 500 человек пришли на всенощное бдение и Крещенские купания в Гусеве

19 январь 2018, 12:47
Более 500 человек пришли на всенощное бдение и Крещенские купания в Гусеве
Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в проруби - тот, кто отваживался на это, верил, что целебная крещенская вода даст ему здоровья на целый год. Информацию об этом мероприятии в Гусеве разместила группа «ГУСЕВ HD».

Вечером 18 января, по окончании Божественной литургии, прихожане Храма Всех Святых совершили крестный ход к набережной Писсы. Здесь настоятель храма отец Георгий совершил чин освящения воды. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению Своему принял Крещение водою, освятив при этом Собою водное естество.

Более 500 человек пришли в этот вечер на всенощное бдение и Крещенские купания, участие в которых принял и глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов и первый заместитель главы администрации Александр Китаев.

По окончании процедуры омовения всем желающим предоставлялся горячий чай, необходимый для восстановления теплообмена в организме. За безопасностью купания пристально следили сотрудники МЧС и полиции.
Теги: Крещенские купания
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