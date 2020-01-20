В Гусевском округе в прошлом году родилось детей на 67 меньше, чем годом ранее

В своем послании президент России Владимир Путин, с которым он в минувшую среду обратился к Федеральному Собранию РФ, большое внимание уделил демографической ситуации в нашей стране.В частности он отметил, что рождаемость в России сейчас на уровне 1943 года. И предложил действенные меры по ее исправлению.По информации отдела ЗАГС администрации округа в прошлом году родилось 275 детей, что на 67 младенцев меньше, чем в позапрошлом году. При этом смертность осталась практически на прежнем уровне. 217 влюбленных пар зарегистрировали свои отношения, но это на 12 пар меньше, чем в 2018. В сравнении с предыдущими годами было больше разводов. Если в 2017 году их было 158, в 2018 – 164 , то в 2019 – 187 семей решили расторгнуть свои отношения. Троих детей усыновили, а в 53 случаях было установлено отцовство.Думаю, что уже по итогам текущего года согласно мерам, предложенным главой нашего государства, мы сможем увидеть изменения демографической ситуации в лучшую сторону.