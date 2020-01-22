Гусев принял региональную эстафету «Дорогами Победы»

София Беренёва, Максим Вернер

«Вести Калининград»

75 лет назад советские воины взяли штурмом Гумбиннен. Сейчас этот город носит имя Героя Советского Союза Сергея Гусева. Он поднял в атаку роту бойцов и был смертельно ранен. А через несколько дней батальон Гусева первым ворвался в Гумбиннен. Здесь осталась братская могила, в которой покоятся более тысячи советских воинов. Жители Гусева возложили к мемориалу цветы.В день взятия Гумбиннена региональная эстафета «Дорогами Победы» перешла в Гусев. В братской могиле здесь покоятся более тысячи двухсот советских солдат и офицеров, которые погибли во время битвы. Несут цветы к мемориалу первые переселенцы, которые застали не только следы ожесточённых боёв, но и лично столкнулись с ужасами войны.Та операция вошла в историю под названием «Гумбинненский прорыв». Город был взят в плотное кольцо советских войск. Красная армия прорывалась сразу с нескольких сторон. Спустя два дня непрерывных боёв один из главных опорных пунктов фашистов на пути к Кёнигсбергу был уничтожен.К годовщине взятия города в историко-краеведческом музее подготовили выставку. Среди фронтовых писем, боевых наград и вырезок из старых газет за стеклом лежит советский сигнальный пистолет. Этот артефакт нашли на месте сражений.После взятия Гумбиннена, а днём позже и Инстербурга, советские войска начали прорываться к Кёнигсбергу. После взятия стратегически важных точек успех Восточно-Прусской операции был только делом времени. До падения главного города-крепости Восточной Пруссии оставалось почти полтора месяца.