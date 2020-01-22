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Гусев принял региональную эстафету «Дорогами Победы»

22 января 2020, 10:47
Гусев принял региональную эстафету «Дорогами Победы»
75 лет назад советские воины взяли штурмом Гумбиннен. Сейчас этот город носит имя Героя Советского Союза Сергея Гусева. Он поднял в атаку роту бойцов и был смертельно ранен. А через несколько дней батальон Гусева первым ворвался в Гумбиннен. Здесь осталась братская могила, в которой покоятся более тысячи советских воинов. Жители Гусева возложили к мемориалу цветы.

В день взятия Гумбиннена региональная эстафета «Дорогами Победы» перешла в Гусев. В братской могиле здесь покоятся более тысячи двухсот советских солдат и офицеров, которые погибли во время битвы. Несут цветы к мемориалу первые переселенцы, которые застали не только следы ожесточённых боёв, но и лично столкнулись с ужасами войны.

Елена Козел, жительница Гусева:
— Папа погиб под Ленинградом. А мы с мамой в концлагерях были с мамой и бабушкой. Мне год был и семь месяцев. Нас немцы забрали. Взяли в военнопленные. Стали маму и бабушку пытать, а меня били, кидали об цемент.

Та операция вошла в историю под названием «Гумбинненский прорыв». Город был взят в плотное кольцо советских войск. Красная армия прорывалась сразу с нескольких сторон. Спустя два дня непрерывных боёв один из главных опорных пунктов фашистов на пути к Кёнигсбергу был уничтожен.

Василий Коляго, председатель совета ветеранов Гусевского городского округа:
— Это последний оплот был. Фашисты считали, что здесь они на 100% задержат наступление наших войск. Железнодорожный узел, прежде всего. Черняховск, это Инстербург, и Гусев — Гумбиннен — два железнодорожных узла. Сюда подтягивали технику, перевозили. Овладели этим городом — можно продвигаться дальше.

К годовщине взятия города в историко-краеведческом музее подготовили выставку. Среди фронтовых писем, боевых наград и вырезок из старых газет за стеклом лежит советский сигнальный пистолет. Этот артефакт нашли на месте сражений.

София Беренёва, корреспондент:
— На территории музея есть инсталляция окопа времён Великой Отечественной войны. В подобных окопах немцы пытались сдержать натиск советский воинов на подступах к Гумбиннену. Но даже глубокие траншеи не смогли остановить наших солдат.

После взятия Гумбиннена, а днём позже и Инстербурга, советские войска начали прорываться к Кёнигсбергу. После взятия стратегически важных точек успех Восточно-Прусской операции был только делом времени. До падения главного города-крепости Восточной Пруссии оставалось почти полтора месяца.

София Беренёва, Максим Вернер
«Вести Калининград»
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