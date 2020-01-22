Гусев принял региональную эстафету «Дорогами Победы»

В день взятия Гумбиннена региональная эстафета «Дорогами Победы» перешла в Гусев. В братской могиле здесь покоятся более тысячи двухсот советских солдат и офицеров, которые погибли во время битвы. Несут цветы к мемориалу первые переселенцы, которые застали не только следы ожесточённых боёв, но и лично столкнулись с ужасами войны.
Елена Козел, жительница Гусева:
— Папа погиб под Ленинградом. А мы с мамой в концлагерях были с мамой и бабушкой. Мне год был и семь месяцев. Нас немцы забрали. Взяли в военнопленные. Стали маму и бабушку пытать, а меня били, кидали об цемент.
Та операция вошла в историю под названием «Гумбинненский прорыв». Город был взят в плотное кольцо советских войск. Красная армия прорывалась сразу с нескольких сторон. Спустя два дня непрерывных боёв один из главных опорных пунктов фашистов на пути к Кёнигсбергу был уничтожен.
Василий Коляго, председатель совета ветеранов Гусевского городского округа:
— Это последний оплот был. Фашисты считали, что здесь они на 100% задержат наступление наших войск. Железнодорожный узел, прежде всего. Черняховск, это Инстербург, и Гусев — Гумбиннен — два железнодорожных узла. Сюда подтягивали технику, перевозили. Овладели этим городом — можно продвигаться дальше.
К годовщине взятия города в историко-краеведческом музее подготовили выставку. Среди фронтовых писем, боевых наград и вырезок из старых газет за стеклом лежит советский сигнальный пистолет. Этот артефакт нашли на месте сражений.
София Беренёва, корреспондент:
— На территории музея есть инсталляция окопа времён Великой Отечественной войны. В подобных окопах немцы пытались сдержать натиск советский воинов на подступах к Гумбиннену. Но даже глубокие траншеи не смогли остановить наших солдат.
После взятия Гумбиннена, а днём позже и Инстербурга, советские войска начали прорываться к Кёнигсбергу. После взятия стратегически важных точек успех Восточно-Прусской операции был только делом времени. До падения главного города-крепости Восточной Пруссии оставалось почти полтора месяца.
София Беренёва, Максим Вернер
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»