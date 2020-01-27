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Информационный сайт города Гусева

В прошлом году муниципалитету было внесено одно представление за долги по контрактам

27 января 2020, 17:36
В прошлом году муниципалитету было внесено одно представление за долги по контрактам
В 2019 году органами прокуратуры области на систематической основе проводились проверки в сфере соблюдения сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по их результатам во многих случаях прокуроры обязали исполнить заказчиков свои обязательства перед предпринимателями.

Так, 20 сентября 2019 года основанием для внесения Гусевским городским прокурором представления в адрес главы администрации МО «Гусевский городской округ» послужили факты несвоевременной оплаты выполненных ОАО «Гусевский «Райавтодор» работ по содержанию улично-дорожной сети на территории рассматриваемого муниципального образования по актам о приемке выполненных работ. По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Всего в 2019 году в Калининградской области по фактам несвоевременного исполнения заказчиками обязательств перед предпринимателями органами прокуратуры внесено 12 представлений, по итогам рассмотрения которых 8 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 3 дела об административном правонарушении по статье 7.32.5 КоАП Российской Федерации, по ним 2 лица привлечено к административной ответственности.
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