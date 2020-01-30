Запорожский Иван Николаевич — Герой Советского Союза

Владимир Летягин

В ходе Восточно-прусской операции 1945 года в освобождении Гумбинненского округа активное участие принимал 152-й полк 50-й Сталинской дивизии, которым командовал Запорожский Иван Николаевич.В рядах рабоче-крестьянской армии Иван Николаевич с 1935 года. Он прошел все ступени командных должностей от взводного до командира полка. Был отправлен на фронт с самого начала Великой Отечественной войны.Под командованием Ивана Николаевича полк вёл бои за Грос-Канапинен (Очаково), после обошёл Гумбиннен западнее Штанайчена (Фурманово) и вёл наступление в сторону железной дороги. Позднее подразделение принимало участие в боях южнее Инстербурга (Черняховск). Также под его командованием полк принимал участие в освобождении Цинтена (Коренево) и Прейсищ-Эйлау (Багратионовск).За успешное командование полком, в том числе и в ходе Восточно-прусской операции, Ивану Николаевичу было присвоенное звание Героя Советского Союза. Также он был награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, и, что необычно для офицера, имел медаль за отвагу. Был ранен шесть раз.После окончания Великой Отечественной войны Иван Николаевич был комиссован из армии по состоянию здоровья. Он умер в 1949 году в Ереване.