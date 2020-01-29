В ГДК прошёл муниципальный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

28 января в Городском доме культуры прошёл муниципальный турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Взрослые команды:
I место — (результат 19 очков) команда «Виктория»
II место — (результат 18 очков) команда «Гусев-3»
II место — (результат 18 очков) команда «Потомучки»
III место — (результат 17 очков) команда «6-1»
Молодежные команды:
I место — (результат 11 очков) команда «Сенат круглого стола»
II место — (результат 10 очков) команда «Третий интернационал»
III место — (результат 9 очков) команда «ЬЪЬ»
Следующая игра сезона 2020 года состоится 25 февраля в 18:30. Справки по телефону 3-38-44.