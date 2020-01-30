В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции провели сплошную проверку пассажирских автобусов 30 января 2020, 13:35

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД провели проверку пассажирских автобусов не только пригородного следования, но и междугороднего. Полицейские проверили техническую оснащенность, тахографы, огнетушители, аптечки и всю необходимую документацию. А также, провели профилактические беседы, как с водителями транспортных средств, так и с пассажирами.



В результате проведения проверки инспекторами было обследовано 6 автобусов, составлено 2 административных материала на водителей автобуса: по ст. 12.20 КоАП РФ (Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки) и по ст. 12.5 ч.1 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения транспортного средства запрещена).



Санкции данных статей предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.