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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники МБУ «Чистота» опробовали новые подметальные машины при уборке снега на городской площади

4 февраля 2020, 13:38
Сегодня, в непривычно снежный для гусевцев день, на центральной площади города Гусева сотрудники МБУ «Чистота» апробировали новые самоходные подметальные машины, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Администрация закупила уборочные машины в рамках муниципальной программы для упрощения процесса уборки города.

Новая техника будет задействована не только для уборки снега, но и для подметания парков, пешеходных дорожек и обочин дорог в осенне-весенний и летний периоды.
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# 1Снеговик
Муниципалы молятся что снег выпал, наверное по бухгалтерии бюджет уже освоен, а снега нет.. беда! Теперь по отчётам пройдёт: За зимний период 2019-2020 убрано 100500 тонн снега, использовано 100500 тонн песко-соляной смеси (+ убрано столько же после зимы). На уборке района задействовано 20 снегоуборочных машин, 2000 дворников и т.д.  laughing 
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить
110
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# 2123
Теперь для площади все самое лучшее? А для улиц города? Сейчас по весне начнутся пылевые бури, а у МБУ ЧИСТОТА одни щётки на базе старых трактаров и те работают через раз. 
Сегодня, 16:38   ЦитироватьОтветить
40
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