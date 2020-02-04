Сегодня, в непривычно снежный для гусевцев день, на центральной площади города Гусева сотрудники МБУ «Чистота» апробировали новые самоходные подметальные машины, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Администрация закупила уборочные машины в рамках муниципальной программы для упрощения процесса уборки города.
Новая техника будет задействована не только для уборки снега, но и для подметания парков, пешеходных дорожек и обочин дорог в осенне-весенний и летний периоды.
Сотрудники МБУ «Чистота» опробовали новые подметальные машины при уборке снега на городской площади
4 февраля 2020, 13:38