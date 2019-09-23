/ / / В Гусеве не будут использовать песко-соляную смесь для посыпки тротуаров

По словам начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максима Аверьянова, муниципальное предприятие МБУ «Чистота», в обязанность которого входит содержание улично-дорожной сети округа, начало подготовку техники для работы зимой в городе. Что касается очистки от снега и ликвидации зимней скользкости в поселках округа, то здесь будет задействована техника МАУ «САТиХО». В случае обильных снегопадов на помощь им придет техника ОАО «Гусев-водоканал» и МУП «Управления ЖКХ».
Также на совещании Максим Аверьянов доложил о порядке взаимодействия служб и организаций по уборке и содержанию улиц и дорог в зимнее время.
По словам директора МБУ «Чистота» Михаила Думова на сегодняшний день уже есть в наличии 64 тонны соли для приготовления песко-соляной смеси и 90 тонн готовой смеси. Всего на период зимней скользкости необходимо чуть более тысячи ста тонн.
В свою очередь глава администрации Александр Китаев отметил, что теперь дворники не будут использовать песко-соляную смесь для посыпки тротуаров.
«Оттого что соль попадает на тротуар, плитка приходит в негодность спустя несколько лет после укладки и нам приходится ее менять, вместо того, чтобы ремонтировать другие тротуары. А для того, чтобы дворники быстрее очищали тротуары от снега, рекомендую приобрести мини снегоуборочные комбайны», — пояснил глава администрации.
Также Александр Китаев поручил обсудить вопрос использования жидких реагентов для уборки проезжей части: «Это избавит нас весной от уборки песка и очистки ливневой канализации».
Кроме этого глава поручил обновить автомобильный парк МБУ «Чистота» покупкой техники в лизинг.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»