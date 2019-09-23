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В Гусеве не будут использовать песко-соляную смесь для посыпки тротуаров

23 сентября 2019, 13:01
В Гусеве не будут использовать песко-соляную смесь для посыпки тротуаров
На совещании у главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева обсудили вопрос подготовки к обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максима Аверьянова, муниципальное предприятие МБУ «Чистота», в обязанность которого входит содержание улично-дорожной сети округа, начало подготовку техники для работы зимой в городе. Что касается очистки от снега и ликвидации зимней скользкости в поселках округа, то здесь будет задействована техника МАУ «САТиХО». В случае обильных снегопадов на помощь им придет техника ОАО «Гусев-водоканал» и МУП «Управления ЖКХ».

Также на совещании Максим Аверьянов доложил о порядке взаимодействия служб и организаций по уборке и содержанию улиц и дорог в зимнее время.

По словам директора МБУ «Чистота» Михаила Думова на сегодняшний день уже есть в наличии 64 тонны соли для приготовления песко-соляной смеси и 90 тонн готовой смеси. Всего на период зимней скользкости необходимо чуть более тысячи ста тонн.

В свою очередь глава администрации Александр Китаев отметил, что теперь дворники не будут использовать песко-соляную смесь для посыпки тротуаров.

«Оттого что соль попадает на тротуар, плитка приходит в негодность спустя несколько лет после укладки и нам приходится ее менять, вместо того, чтобы ремонтировать другие тротуары. А для того, чтобы дворники быстрее очищали тротуары от снега, рекомендую приобрести мини снегоуборочные комбайны», — пояснил глава администрации.

Также Александр Китаев поручил обсудить вопрос использования жидких реагентов для уборки проезжей части: «Это избавит нас весной от уборки песка и очистки ливневой канализации».

Кроме этого глава поручил обновить автомобильный парк МБУ «Чистота» покупкой техники в лизинг.

зима
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с
# 1соня
включите вы уже отопление пораньше в школах холодно  и поменьше заболеют .А про песок с солью кому это интересно сыпте хоть чем 
Вчера, 13:37   ЦитироватьОтветить
47
Г
# 2Гость Кило Ирисок
а чем, мраморной крошкой?
так она забивает ливневку...
Вчера, 14:48   ЦитироватьОтветить
10
G
# 3Galina
И правда, когда ж тепло включат? Сегодня ночью мороз по прогнозу, МЧС прислало сообщение, администрация наша тоже, думаю, в курсе? Хоть бы уж среагировали...
Вчера, 19:46   ЦитироватьОтветить
13
Г
# 4Гость.
Пусть включат отопление. Только за вас счет. Сижу в футболке. Кто мерзнет тот пусть все и оплачивает.
Вчера, 22:18   ЦитироватьОтветить
30
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