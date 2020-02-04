На городской площади проводится мониторинг различных режимов работы светофоров 4 февраля 2020, 17:47

Согласно методическим рекомендациям по настройке режимов работы светофорных объектов, на Центральной площади проводится мониторинг различных режимов работы светофоров, в том числе в режиме «нерегулируемый перекрёсток».



Такие меры сегодня приняты для учета количества транспортных средств, движущихся по направлениям движения, и с целью дальнейшей корректировки циклов работы светофоров.



В связи с этим на период режима «нерегулируемый перекрёсток» выполняйте требования ПДД, руководствуясь знаками и разметкой.