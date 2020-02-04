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Информационный сайт города Гусева

На городской площади проводится мониторинг различных режимов работы светофоров

4 февраля 2020, 17:47
На городской площади проводится мониторинг различных режимов работы светофоров
Согласно методическим рекомендациям по настройке режимов работы светофорных объектов, на Центральной площади проводится мониторинг различных режимов работы светофоров, в том числе в режиме «нерегулируемый перекрёсток».

Такие меры сегодня приняты для учета количества транспортных средств, движущихся по направлениям движения, и с целью дальнейшей корректировки циклов работы светофоров.

В связи с этим на период режима «нерегулируемый перекрёсток» выполняйте требования ПДД, руководствуясь знаками и разметкой.
дороги
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А
# 1Андрей (не Петрович)
Начались круги ада!!
Сегодня, 18:22   ЦитироватьОтветить
00
Д
# 2Доярка с Горгаза
Блин. Как же вам  объяснить-то
Я понимаю что Гусев небольшой городок.
И из российских городков - этот городок мне очень нравится.
Но нигде, повторяю, нигде на круговом движении нет никаких светофоров вообще. Вообще.
Для этого оно и есть - круговое движение.

Но и никаких пешеходных переходов - тоже нет в 200 метрах от кольца!
Машину прут по кольцу - со свистом и в 6 рядов.
Вот что такое правильный перекрёсток с круговым движением.

К фонтану нужно делать подземный переход. А лучше всего - убрать фонтан от туда. Там загазованность высокая.
Сегодня, 18:46   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 3Гость вольдемар
У нас в Гаи сидят одни трактористы, сделали круговое движение уберите эти чертовы светофоры, они мешают полноценному проезду перекрестка, создают искуственно помеху, круговое движение для того и существует чтобы без проблем проехать данный участок, лучше поставьте эти светофоры на Победы и Железнодорожной в час пик там не проехать!!!
Сегодня, 19:02   ЦитироватьОтветить
10
е
# 4егор
главное чтоб пятуха не снесли в тестовом режиме
Сегодня, 19:13   ЦитироватьОтветить
00
М
# 5Михалыч
Доярка с Горгаза,
В Калининград съездий на своей корове, на площадь Василевского.
Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить
10
1
# 6123
Рыть подземные переходы в Гусеве никто не будет, не тот масштаб (даже Кениг не может себе это позволить). Переносить переходы на 100-200 метров тоже не вариант, пробки будут и там. Поэтому имеем, что имеем, как не перенастраивай светофоры. 
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить
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